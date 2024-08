On, soutenu par Federer, dépasse les estimations de ventes grâce aux ventes à plein tarif

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Ananya Mariam Rajesh

On Holding ONON.N a battu mardi les estimations des analystes pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, la forte demande des clients à la recherche de produits tendance ayant permis à la société de vendre ses chaussures et ses vêtements à plein prix aux Etats-Unis et en Europe.

On, soutenu par Roger Federer, qui est entré en bourse en 2021, a devancé le géant des vêtements de sport Nike pour l'espace en rayon et en ligne chez des détaillants tels que Dick's Sporting Goods DKS.N et Foot Locker FL.N dans la catégorie des chaussures de course.

Les clients ont été plus que disposés à dépenser pour des produits confortables et nouveaux tels que ceux fabriqués par On, New Balance et Hoka, même s'ils évitent les articles à prix élevé dans le contexte de taux d'intérêt plus élevés que jamais.

"Nous constatons une forte proportion de ventes à prix plein et je pense que nous sommes très bien positionnés du côté des stocks, qui ne sont pas soumis à une forte pression... pour nous, c'est toujours l'activité à prix plein qui est significative à long terme", a déclaré à Reuters Martin Hoffmann, co-directeur général et directeur financier d'On.

On, dont les actions ont augmenté de près de 47 % depuis le début de l'année, s'est appuyé sur cette demande. Elle a lancé des produits dans les catégories de la course à pied et du trail, tels que Cloudmonster Hyper et Cloudrunner 2, a sorti de nouvelles couleurs de produits existants, notamment Cloudstratus 3, et a signé un partenariat pluriannuel avec l'actrice Zendaya au cours du deuxième trimestre.

Néanmoins, On a réitéré ses prévisions de croissance annuelle des ventes nettes d'au moins 30 %, reflétant l'impact des faibles stocks et des problèmes d'approvisionnement dans ses centres de distribution d'Atlanta, qui ont entraîné des délais de livraison prolongés.

"Nous avons connu des retards d'expédition, mais aussi des ruptures de stock dans notre canal DTC. Et bien que nous ayons enregistré un trimestre record, il aurait pu être encore plus important si nous n'avions pas eu ces impacts", a déclaré M. Hoffmann.

Les ventes de la société au deuxième trimestre ont augmenté de près de 28 % pour atteindre 567,7 millions de francs suisses (655 millions de dollars), par rapport aux estimations de LSEG de 560,9 millions de francs suisses.

On a affiché un bénéfice ajusté de 0,14 franc suisse par action. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 0,16 franc suisse par action.

(1 $ = 0,8664 francs suisses)