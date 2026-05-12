On holding revoit à la hausse ses objectifs de rentabilité pour 2026
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 14:45
Le chiffre d'affaires du premier trimestre a progressé de 14,5% à 831,9 millions de francs suisses (1,07 milliard de dollars), au-dessus du consensus des analystes fixé à 822,5 millions de francs.
Le groupe suisse a relevé son objectif de marge opérationnelle pour 2026 à une fourchette de 19,5% à 20%, contre 18,5% à 19% auparavant, tout en visant désormais une marge brute d'au moins 64,5%. Il a par ailleurs confirmé son objectif d'une croissance des ventes d'au moins 23% cette année.
Valeurs associées
|34,030 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Le principal complexe gazier des Emirats arabes unis ne devrait retrouver sa pleine capacité qu'en 2027 après les dégâts subis pendant la guerre au Moyen-Orient, a annoncé mardi la compagnie qui l'exploite, Adnoc Gas. Le complexe de Habshan à Abou Dhabi, l'un des ... Lire la suite
-
Le groupe espagnol de construction ACS a vu son bénéfice progresser de 21,5% au premier trimestre, grâce notamment au marché nord-américain et aux centres de données. Le groupe dirigé par Florentino Pérez, également président du club de football du Real Madrid, ... Lire la suite
-
Les Bourses mondiales gardent les yeux rivés sur les prix du pétrole et la bonne santé de la tech mardi alors que les contours d'un accord au Moyen-Orient restent dans le brouillard. Le pouvoir iranien a écarté mardi l'idée d'amender ses propositions pour mettre ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Wall Street est attendue en baisse mardi avant la publication d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis et les Bourses européennes sont également dans le rouge à la mi-séance, le fragile cessez-le-feu au Moyen-Orient pesant sur l'appétit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|0,735
|-18,60%
|7 996,27
|-0,75%
|107,17
|+2,48%
|39,14
|-7,34%
|153,75
|-4,92%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer