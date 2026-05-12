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On holding revoit à la hausse ses objectifs de rentabilité pour 2026
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 14:45

Le spécialiste des vêtements de sport a revu à la hausse sa prévision de marge bénéficiaire annuelle après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, soutenu par le succès de ses chaussures de course premium, notamment la gamme Cloudtilt, auprès d'une clientèle jeune et aisée.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a progressé de 14,5% à 831,9 millions de francs suisses (1,07 milliard de dollars), au-dessus du consensus des analystes fixé à 822,5 millions de francs.

Le groupe suisse a relevé son objectif de marge opérationnelle pour 2026 à une fourchette de 19,5% à 20%, contre 18,5% à 19% auparavant, tout en visant désormais une marge brute d'au moins 64,5%. Il a par ailleurs confirmé son objectif d'une croissance des ventes d'au moins 23% cette année.

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