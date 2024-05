On Holding relève ses prévisions de ventes annuelles en raison de la forte demande de chaussures de sport

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les mouvements d'actions et les commentaires des analystes) par Ananya Mariam Rajesh

On Holding ONON.N a relevé ses prévisions de ventes annuelles mardi, après avoir dépassé les attentes pour le premier trimestre, l'accent mis par le fabricant de vêtements de sport sur la vente de produits haut de gamme et l'introduction de nouveaux articles ayant contribué à attirer les clients.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

Les grands fabricants de vêtements de sport sont confrontés à une baisse de leurs ventes depuis que les grossistes aux États-Unis et en Europe ont commencé à réduire leurs stocks, l'augmentation du coût de la vie limitant les dépenses des clients pour des chaussures et des vêtements coûteux.

Mais les grossistes ont ouvert des espaces en rayon pour des marques émergentes telles que On et Hoka DECK.N de Deckers Outdoor, qui ont réussi à attirer des clients grâce à des lignes de produits innovantes à un moment où des marques de renom comme Nike NKE.N et Adidas ADSGn.DE subissent un coup de frein.

CONTEXTE

On a lancé plusieurs produits tels que Cloudmonster 2, Cloudspark et Cloudsurfer Trail cette année dans la catégorie des chaussures de course et de performance et se développe dans les segments des chaussures d'entraînement et de tennis.

La société a pour objectif d'ouvrir davantage de magasins en propre, car la demande reste forte, même à des niveaux de prix élevés par rapport aux grandes marques.

CITATIONS CLÉS

"(United States) est toujours très positif, c'est ce que nous voyons dans les ventes à la fois sur notre canal et avec les partenaires des comptes clés," a déclaré Martin Hoffmann, co-CEO et CFO, On Holding.

Dylan Carden, analyste chez William Blair, a déclaré: "Il s'agit d'une impression saine à travers toutes les facettes et tous les segments de l'entreprise... avec une position de stock plus propre et une croissance qui continue à favoriser le canal DTC, On continue à mieux contrôler son propre destin"

RÉACTION DU MARCHÉ

Les actions cotées en bourse de la société On Holding, soutenue par Roger Federer, étaient en hausse de 10 % dans les échanges de pré-marché.

PAR LES CHIFFRES

On prévoit un chiffre d'affaires net pour l'année 2024 d'au moins 2,29 milliards de francs suisses (2,52 milliards de dollars), contre 2,25 milliards de francs suisses prévus précédemment.

Les ventes du premier trimestre ont augmenté de 20,9 % pour atteindre 508,2 millions de francs suisses, contre 497,4 millions de francs suisses prévus par le LSEG.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action de 0,33 CHF a également dépassé les estimations de 0,14 CHF.

(1 $ = 0,9073 franc suisse)