CAC 40
7 737,19
+0,50%
On Holding rehausse ses prévisions annuelles
information fournie par AOF 12/08/2025

(AOF) - Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires net de On Holding a augmenté de 37,2%, à 1,47 milliards de francs suisses. La marge brute a progressé de 39,2%, à 896,1 millions de francs suisses. L'Ebitda ajusté est en hausse de 52,2%, à 256,1 millions de francs suisses. En revanche, le bénéfice net du fabricant suisse de vêtements de sport a diminué de 87,1%, à 15,8 millions de francs suisses. Le bénéfice par action est passé de 0,38 à 0,05 dollar sur ce semestre.

On Holding déclare que le groupe a enregistré un autre trimestre record en termes de ventes nettes, combiné à une augmentation significative de sa rentabilité, stimulé par la dynamique mondiale de la marque et grâce à une croissance tirée par la solidité continue du canal Direct-to-Consumer (" DTC ").

Précisément, au second trimestre, ses ventes ont augmenté de 32%, à 749,2 millions de francs suisses. Les ventes nettes via le canal " DTC " ont progressé de 47,2% pour atteindre 308,3 millions de francs suisses. L'Ebitda ajusté a augmenté de 50%, à 136,1 millions de francs suisses, soit une marge de 18,2% en hausse de 220 points de base par rapport à l'année précédente à la même période.

Suite à sa publication semestrielle, On Holding a relevé ses objectifs pour 2025.

Le groupe suisse, côté à Wall Street, anticipe désormais un chiffre d'affaires net en hausse d'au moins 31% par rapport à l'année précédente, à taux de change constants (contre précédemment une hausse d'au moins 28%). Il devrait s'afficher à un chiffre d'affaires 2,91 milliards de francs suisses, contre une anticipation précédente de 2,86 milliards de francs suisses.

La marge bénéficiaire brute devrait se situer entre 60,5 et 61% contre auparavant entre 60 et 60,5%).

La marge d'Ebitda ajusté est attendue autour de 17 et 17,5 %, contre auparavant 16,5-17,5 %.

Valeurs associées

ON HOLDING RG-A
45,100 EUR Tradegate +13,60%
ON HOLDING RG-A
45,740 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

