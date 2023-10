Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OMV: vente de 500 tonnes de carburant durable à Ryanair information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 12:59









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir acheté ce jour 500 tonnes de carburant d'aviation durable (SAF) auprès d'OMV, la société internationale intégrée de pétrole, de gaz et de produits chimiques.



Cet accord permettra d'économiser plus de 1 250 tonnes d'émissions de CO2 (l'équivalent d'environ 100 vols Ryanair de Dublin à Vienne).



Cet achat fait suite à l'accord conclu entre les sociétés l'année dernière, offrant à Ryanair un accès unique pour acheter jusqu'à 160 000 tonnes métriques de SAF auprès d'OMV jusqu'en 2030.



L'annonce d'aujourd'hui démontre l'engagement continu de Ryanair envers son objectif d'utilisation de 12,5 % de SAF d'ici 2030, ainsi que l'ambition de la compagnie aérienne et d'OMV d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050.





