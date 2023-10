Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OMV: investit 170 ME dans une usine de tri ultramoderne information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - La société pétrolière autrichienne OMV a annoncé aujourd'hui un investissement de 170 ME afin de construire une usine ultramoderne de tri à Walldürn, dans le sud de l'Allemagne, avec Interzero, dans le but de produire des matières premières destinées au recyclage chimique.



OMV détiendra 89,9% des actions de la coentreprise et 10,1% des actions appartiendront à Interzero, le principal fournisseur européen de solutions d'économie circulaire.



Le démarrage de la production de la nouvelle usine est prévu pour 2026 et devrait générer environ 120 nouveaux emplois sur site.



'Je suis convaincu que grâce au recyclage chimique, le taux de recyclage en Allemagne peut et va augmenter considérablement à l'avenir. Notre installation de tri unique, entièrement automatisée, ne nécessitant aucun tri manuel, constitue une étape importante vers la seconde vie des matières premières auparavant envoyées à l'incinération', a commenté le Dr Axel Schweitzer, président et propriétaire d'Interzero.





Valeurs associées OMV Tradegate +0.02% OMV XETRA +0.15% OMV LSE Intl +0.15% OMV OTCBB 0.00%