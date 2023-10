Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OMV: chute de 43% du bénéfice net au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 11:50









(CercleFinance.com) - OMV annonce qu'au 3e trimestre, ses ventes ont reculé de 45% par rapport à la même période un an plus tôt, ressortant ainsi à 9,47 milliards d'euros.



Le résultat d'exploitation du groupe ressort pour sa part à 1,44 milliard d'euros, en repli de 59%, pour un bénéfice net de 681 ME, en contraction de 50%.

Le résultat net part du groupe ressort à 474 ME (-43%), soit un BPA de 1,45 euro (-43%).



Pour 2023, OMV table sur un prix moyen du Brent supérieur à 80 dollars le baril, contre entre 75 et 80$/baril dans la précédente estimation.



De son côté, le prix moyen du gaz devrait ressortir autour des 30 EUR/MWh (contre 54 EUR/MWh en 2022).









Valeurs associées OMV Tradegate +0.02% OMV XETRA +0.15% OMV LSE Intl +0.15% OMV OTCBB 0.00%