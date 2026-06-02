 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OMS : 321 cas confirmés d'Ebola en RDC, 116 cas suspects supplémentaires
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Organisation mondiale de la santé a indiqué mardi qu'il y avait 116 cas suspects de la souche Bundibugyo du virus Ebola et 321 cas confirmés en République démocratique du Congo.

On dénombre 41 décès et six personnes guéries, tandis qu'en Ouganda, on recense neuf cas confirmés et un décès lié à la maladie, a déclaré le porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier, aux journalistes à Genève.

Le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies a annoncé le 15 mai l'apparition d'une épidémie de la souche Bundibugyo du virus Ebola, la 17e épidémie d'Ebola au Congo, et l'Organisation mondiale de la santé l'a rapidement déclarée urgence de santé publique de portée internationale.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Frappes de missiles russes sur Kiev, le 2 juin 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )
    Ukraine: au moins 18 morts dans une attaque de drones et missiles russes
    information fournie par AFP 02.06.2026 13:06 

    Une attaque russe contre l'Ukraine tôt mardi a fait au moins 18 morts, dont six dans la capitale touchée par des missiles balistiques, a indiqué Kiev en réitérant son appel urgent à une aide américaine pour des systèmes de défense antiaérienne. Le président ukrainien ... Lire la suite

  • Le PDG de Stellantis Antonio Filosa le 25 novembre 2025 à Turin ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Stellantis investit "plus d'un milliard d'euros en France" dont 40% à Mulhouse
    information fournie par AFP 02.06.2026 13:02 

    Le constructeur automobile Stellantis a confirmé mardi qu'il allait investir "plus d'un milliard d’euros en France", notamment pour produire à Mulhouse trois nouveaux modèles Peugeot électriques ou hybrides, une annonce rassurante pour le site alsacien, bien accueillie ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.06.2026 13:00 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Microchip Technology et Microsoft) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , ... Lire la suite

  • Le Fouquet's et le Cheval Blanc à Paris, le Martinez à Cannes... Six hôtels ont rejoint le cercle très fermé des palaces en France ( AFP / Olivier CHASSIGNOLE )
    Six nouveaux palaces distingués en France
    information fournie par AFP 02.06.2026 12:58 

    Le Fouquet's et le Cheval Blanc à Paris, le Martinez à Cannes... Six hôtels ont rejoint le cercle très fermé des palaces, trois dans la capitale et trois en région, a annoncé mardi le gouvernement français. Le label de palace a été créé en 2010 en France pour encadrer ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
77,3 -30,86%
SOITEC
152,05 +3,29%
CAC 40
8 211,58 +0,80%
HAFFNER ENERGY
0,3215 -1,68%
Pétrole Brent
93,66 -1,67%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank