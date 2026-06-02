OMS : 321 cas confirmés d'Ebola en RDC, 116 cas suspects supplémentaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Organisation mondiale de la santé a indiqué mardi qu'il y avait 116 cas suspects de la souche Bundibugyo du virus Ebola et 321 cas confirmés en République démocratique du Congo.

On dénombre 41 décès et six personnes guéries, tandis qu'en Ouganda, on recense neuf cas confirmés et un décès lié à la maladie, a déclaré le porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier, aux journalistes à Genève.

Le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies a annoncé le 15 mai l'apparition d'une épidémie de la souche Bundibugyo du virus Ebola, la 17e épidémie d'Ebola au Congo, et l'Organisation mondiale de la santé l'a rapidement déclarée urgence de santé publique de portée internationale.