Omnicom : revenus trimestriels inférieurs aux attentes

Omnicom a réduit ses prévisions de croissance organique pour 2025. Il table désormais sur une croissance comprise entre 2,5% et 4,5% contre de 3,5% à 4,5% auparavant.

(AOF) - Omnicom a dévoilé des revenus inférieurs aux prévisions pour son premier trimestre fiscal clos fin mars : 3,69 milliards de dollars contre 3,72 milliards attendus. La croissance organique a été de 3,4% sur la période. Le bénéfice par action est ressorti à 1,7 dollar contre 1,62 dollar de consensus. Le groupe new-yorkais, qui prévoit de boucler le rachat d'Interpublic au deuxième semestre, reste sur une ligne prudente : "Nous évaluons les implications des événements économiques et de marché" afin de déterminer comment ils affecteront nos clients et nos activités pour le reste de l'année 2025".

