Omnicom : le chiffre d'affaires trimestriel dépasse les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 février - ** Les actions du groupe publicitaire Omnicom OMC.N en hausse de ~13% à 79,40 $ après que la société a publié des résultats trimestriels optimistes
** L'action OMC est en voie de réaliser son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis février 2022
** La société a publié mercredi en fin de journée un chiffre d'affaires de 5,53 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 5,04 milliards de dollars - données compilées par LSEG
** Les résultats sont les premiers après la clôture de l'acquisition par OMC de son rival Interpublic Group pour un montant de 13,25 milliards de dollars ** La note moyenne des 13 analystes couvrant OMC est "buy"; leur PT médian est de 95 $, en baisse par rapport aux 103 $ d'il y a un mois ** OMC est en baisse d'environ 2,2 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 2,4 % de l'indice Nasdaq Composite .IXIC
