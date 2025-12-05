Omnicom en hausse ; UBS relève son objectif de cours

5 décembre - ** Les actions de la société de publicité Omnicom OMC.N augmentent de 5,8 % à 74,23 $ dans les échanges de l'après-midi

** UBS relève son objectif de cours à 108 $ contre 99 $, ce qui représente une hausse de 53,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime qu'OMC pourrait annoncer un programme de rachat de moins de 3 milliards de dollars en 2026 et 2027

** UBS relève ses prévisions pour inclure IPG et suppose qu'OMC classera 5 % de ses revenus comme "détenus pour la vente"

** La note moyenne de 12 analystes est "achat", leur objectif de cours médian est de 103 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 18,4 % cette année