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Omnicom bat le consensus au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 29/07/2026 à 14:13
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Omnicom a publié mardi soir un BPA ajusté en croissance de 29% à 2,65 USD au titre du 2e trimestre 2026, battant de près de 3% le consensus de marché, avec une marge d'EBITA ajusté de 17,2%, à comparer à 15,3% un an auparavant.

Le groupe de communication affiche un chiffre d'affaires de 6,56 MdsUSD, dont des revenus des activités principales en croissance de 7,2% à 5,99 MdsUSD, grâce à une croissance organique de 6,1% et à un effet de change positif de 1,1%.

Dans le détail, Omnicom précise avoir réalisé plus de la moitié de son chiffre d'affaires des activités principales (c'est-à-dire hors activités cédées ou en voie de cession) dans ses activités de médias intégrés (52,5%) et aux Etats-Unis (59%).

"Nous sommes faits pour une époque où la vitesse, l'intégration et l'échelle comptent le plus. Nos gains ce trimestre en témoignent. Les clients consolident davantage de travail avec nous parce qu'ils voient l'avantage concurrentiel que nos capacités connectées apportent", affirme le PDG John Wren.

Pour l'avenir, Omnicom prévoit de se concentrer sur trois axes clés : prendre la tête de la transformation du marketing agentic, élargir et approfondir ses partenariats avec les clients, et les aider à gagner grâce aux nouveaux modèles d'engagement des consommateurs.

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