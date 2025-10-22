Omnicom augmente de 10% son BPA au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 14:57
Les revenus du groupe de communication ont augmenté de 4% à 4,04 milliards, dont une croissance organique de 2,6% tirée par les Etats-Unis (+4,6%), l'Amérique latine (+27,3%), le Royaume-Uni (+3,7%) et la zone Moyen-Orient-Afrique (+5,9%).
'Nous prévoyons de conclure l'acquisition d'Interpublic le mois prochain', met en avant le PDG John Wren, qui 'constate déjà une forte dynamique avec d'importants nouveaux contrats remportés par les deux sociétés'.
'Notre capacité accrue à générer une croissance des revenus, à opérer avec une plus grande efficacité et à générer des flux de trésorerie disponibles sains ne fait que renforcer notre confiance dans l'avenir', poursuit-il.
Valeurs associées
|78,680 USD
|NYSE
|0,00%
