Omnicom attendu en baisse après ses comptes trimestriels

(AOF) - Omnicom, dont le titre fléchissait de 7% après-Bourse hier soir, a fait état de ses résultats pour le deuxième trimestre 2023 d'où ressort un bénéfice net en croissance de 5,1% à 366,3 millions de dollars, soit un BPA en hausse de 8,3% à 1,82 dollar. Son résultat opérationnel ajusté se maintient à 544,2 millions de dollars (+0,5%), soit une marge de 15,1% pour un chiffre d'affaires en hausse de 1,2% à 3,61 milliards de dollars, avec une croissance organique de 3,4%. Ce niveau d'activité est jugé décevant, le consensus étant plus proche des 3,7 milliards de dollars.

"Bien que le reste de l'année continuera d'être marqué par l'incertitude économique, nous entrons dans une nouvelle ère dynamique et passionnante pour notre entreprise", a déclaré son président du conseil et CEO John Wren, ajoutant que "Omnicom s'est assuré des positions de premier plan dans les technologies d'IA générative et les partenariats afin de tenir notre promesse d'obtenir les meilleurs résultats pour nos clients et d'accroître l'efficacité opérationnelle de notre entreprise".

