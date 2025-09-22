Omnicare, la filiale de CVS, se déclare en faillite pour résoudre un litige

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Omnicare, une filiale de l'assureur santé CVS Health CVS.N , a déclaré lundi qu'elle avait déposé une demande de mise en faillite pour résoudre les problèmes liés à son récent litige devant le tribunal de district américain pour le district sud de New York.
