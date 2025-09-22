OMNICARE-L'unité de CVS se déclare en faillite pour résoudre un litige

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'historique des paragraphes 2 à 6 et d'un commentaire exécutif au paragraphe 5)

Omnicare, une filiale de l'assureur santé CVS Health CVS.N , a déclaré lundi qu'elle avait déposé une demande de mise en faillite pour résoudre les problèmes liés à son récent litige devant le tribunal fédéral du district sud de New York.

En juillet, un juge fédéral a ordonné à Omnicare de payer 948,8 millions de dollars en pénalités et en dommages-intérêts dans le cadre d'un procès intenté par un dénonciateur affirmant qu'il avait frauduleusement facturé le gouvernement américain pour des prescriptions de médicaments non valides.

Le procès a été intenté en 2015 par Uri Bassan, un ancien pharmacien d'Omnicare à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et rejoint par le gouvernement fédéral en 2019.

Ils affirment qu'Omnicare a indûment facturé Medicare, Medicaid et Tricare, qui dessert le personnel militaire, pour des prescriptions concernant des dizaines de milliers de patients dans des centres d'aide à la vie autonome, des foyers de groupe pour personnes ayant des besoins particuliers et d'autres établissements de soins de longue durée.

"Compte tenu de cette décision et d'un certain nombre d'autres problèmes auxquels notre entreprise est confrontée, nous prenons maintenant les mesures nécessaires pour aller de l'avant et garantir à nos clients un service pharmaceutique sûr et fiable", a déclaré David Azzolina, président d'Omnicare.

CVS avait déclaré qu'elle ferait appel du jugement. La chaîne de pharmacies et le gestionnaire de prestations pharmaceutiques basés à Woonsocket, Rhode Island, ont acheté Omnicare en 2015.