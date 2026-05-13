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Omnicare, filiale de CVS, obtient l'autorisation du tribunal pour sa cession à GenieRx pour un montant de 250 millions de dollars
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 23:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du premier paragraphe et du point pour inclure la réponse d'Omnicare) par Siddhi Mahatole

Omnicare, une filiale de l'assureur santé CVS Health CVS.N , a déclaré mercredi qu'un tribunal américain des faillites avait approuvé la vente de son activité à GenieRx Holdings dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 250 millions de dollars, selon des documents judiciaires.

Voici quelques détails:

* L'offre comprend 250 millions de dollars en espèces ainsi que la reprise de certaines charges salariales et autres passifs, selon les documents judiciaires.

* La transaction devrait être finalisée dans le courant de l'année, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions habituelles.

* Omnicare, un prestataire de services pharmaceutiques sur le marché des soins de longue durée qui dessert une population vieillissante à travers les États-Unis, a déclaré qu'il continuerait à fonctionnernormalement jusqu'à la finalisation de la transaction.

* La société a déclaré que cette vente contribuerait à renforcer ses activités et à garantir la poursuite de la fourniture de services fiables, en mettant l'accent sur les soins cliniques et la transparence des prix.

* En septembre, Omnicare avait déposé une demande de mise en faillite , afin de résoudre des problèmes découlant d'un litige devant le tribunal fédéral de première instance du district sud de New York.

* GenieRx est un partenariat entre la société d'investissement privée Milrose Capital et la société d'investissement et de gestion dans le secteur de la santé Integro Asset Management.

* Jenner & Block LLP et Haynes Boone agissent en tant que conseillers juridiques, Houlihan Lokey en tant que banquier d'affaires et Alvarez & Marsal en tant que conseiller en restructuration pour Omnicare.

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