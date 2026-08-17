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OmniAb en hausse grâce à un accord de recherche pharmaceutique avec Lilly d'une valeur pouvant atteindre 370 millions de dollars
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 12:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** L'action de la société de biotechnologie OmniAb

OABI.O progresse de 24% à 4,27 dollars en pré-ouverture

** La société annonce avoir signé un accord mondial de collaboration et de licence avec Eli Lilly LLY.N portant sur un nouveau programme de découverte de médicaments ciblant les canaux ioniques

** Elle précise qu’elle recevra un paiement initial et qu’elle pourra percevoir jusqu’à 370 millions de dollars au titre de paiements d’étapes liés à la recherche, au développement et à la commercialisation

** Les canaux ioniques sont des protéines qui contribuent à contrôler les signaux au sein des cellules et constituent des cibles thérapeutiques pour plusieurs maladies

** OmniAb précise que ce partenariat s'appuiera sur sa plateforme de découverte d'anticorps et son expertise en matière de criblage des canaux ioniques

** L’accord prévoit également des redevances échelonnées sur le chiffre d’affaires net mondial; la cible thérapeutique et le type de médicament n’ont pas été divulgués

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 83% depuis le début de l’année

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