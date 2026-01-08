 Aller au contenu principal
Omeros fixe le prix de son médicament contre les complications liées aux greffes à 36 000 dollars par dose
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 00:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Puyaan Singh

Omeros OMER.O fixera le prix de son médicament récemment approuvé pour une complication de transplantation potentiellement mortelle chez les adultes et les enfants âgés de deux ans et plus à 36 000 $ par flacon à dose unique, a déclaré le directeur général Gregory Demopulos lors d'une conférence téléphonique avec les analystes mercredi.

Les actions de la société étaient en hausse de 6,6 % dans les échanges prolongés.

Le médicament, vendu sous le nom de Yartemlea, traite la microangiopathie thrombotique associée à la transplantation (TA-TMA), une complication grave qui peut survenir après une transplantation de cellules souches, en particulier lorsque des cellules de donneurs sont utilisées.

Yartemlea, un anticorps monoclonal, agit en bloquant la protéine MASP-2 qui joue un rôle clé dans le système immunitaire.

Le mois dernier, Yartemlea est devenu le premier traitement approuvé pour la TA-TMA.

"Dans l'essai clinique de base, l'utilisation médiane était de 8 à 10 flacons par traitement", a déclaré M. Demopulos lors de la conférence téléphonique, ajoutant qu'environ "11 000 greffes allogéniques (cellules de donneurs) sont effectuées chaque année aux États-Unis".

"Le TA-TMA se développe chez jusqu'à 56 % des receveurs de greffes allogéniques", a-t-il ajouté.

L'entreprise a déclaré qu'elle attendait une décision de l'autorité européenne de réglementation des médicaments à la mi-2026.

La société a commencé le lancement commercial de Yartemlea aux États-Unis le 2 janvier, a déclaré M. Demopulos.

