Omeros en forte hausse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inattendu

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13 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Omeros

OMER.O progresse de 17% à 16,05 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un bénéfice de 15 cents par action au deuxième trimestre, contre une perte moyenne estimée à 27 cents par action par les analystes, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires d'OMER au deuxième trimestre, à 28,5 millions de dollars, dépasse les prévisions des analystes (12,7 millions de dollars) grâce aux ventes soutenues de son médicament Yartemlea

** Yartemlea est utilisé pour traiter une complication médicale rare mais grave caractérisée par la formation de caillots sanguins dans les petits vaisseaux sanguins, généralement après une greffe de moelle osseuse ou de cellules souches

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 20,2% depuis le début de l'année