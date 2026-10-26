Omer-Decugis en forme, TP ICAP Midcap reste à l'Achat

(Zonebourse.com) - Le spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques bondit de 7% à la Bourse de Paris après avoir conclu un partenariat stratégique avec la SEMMARIS, gestionnaire du marché international de Rungis, pour développer une plateforme de stockage, de conditionnement et de mûrissage de fruits frais au port de Dunkerque.
TP ICAP Midcap reste à l'achat sur Omer-Decugis, jugeant ce partenariat comme une "avancée positive".
Le bureau d'études maintient à ce stade ses prévisions, les principales modalités du partenariat avec la SEMMARIS étant déjà intégrées à son scénario.
Les analystes attendent désormais la publication du chiffre d'affaires annuel 2025/26, prévue le 3 novembre, ainsi que les éventuels commentaires de la direction, pour affiner leurs estimations. Leur attention portera notamment sur l'évolution des surcoûts logistiques enregistrés au cours de l'exercice et sur la capacité du groupe à les répercuter dans ses prix de vente.
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