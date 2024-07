OMER-DECUGIS & CIE : Résultats semestriels 2023/24 solides et bonnes perspectives avec une poursuite de la croissance au 3ème trimestre 2023/24

Un chiffre d'affaires semestriel en croissance dynamique de +18,3% (+13,2% en organique)

Une performance opérationnelle en très nette progression avec une marge d'EBITDA à 3,5%

De bonnes perspectives pour l'exercice 2024 illustrées par une activité en hausse de 15,3% au 3 ème trimestre 2023/24

Des résultats parfaitement en ligne avec les ambitions 2025

Rungis, le 17 juillet 2024 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie ses résultats semestriels au titre de l'exercice 2023/24 (période du 1 er octobre 2023 au 31 mars 2024), approuvés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 17 juillet 2024 et son chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023/24 (du 1 er avril au 30 juin 2024). Le rapport financier semestriel 2023/24 sera mis à la disposition du public au plus tard le 31 juillet 2024.

En K€ - normes françaises – données auditées 1 er semestre

2022/23 1 er semestre

2023/24 Variation Chiffre d'affaires 104 684 123 859 +18,3% Marge brute

% sur ventes de marchandise 9 877

9,4% 18 657

15,1% +88,9%

+5,7 pts EBITDA [1]

% du chiffre d'affaires (1 581)

-1,5% 4 384

3,5% +5 965 K€ Dotations nettes aux amortissements et provisions et reprise des écarts d'acquisition (705) (1 161) +456 K€ Résultat d'exploitation (2 264) 3 099 +5 363 K€ Résultat financier (268) (232) - 36 K€ Résultat exceptionnel 2 (59) -61 K€ Charge d'impôts - (482) +482 K€ Résultat net de l'ensemble consolidé (2 588) 2 323 +4 910 K€ Résultat net part du Groupe (2 588) 2 415 +5 002 K€

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie , commente : « Nous avons réalisé une très bonne performance au premier semestre 2023/24, dans la lignée de la dynamique positive du second semestre 2022/23. Notre croissance s'est accompagnée sur la période d'une forte amélioration de nos résultats, validant la stratégie développée au cours des dernières années. Nous démontrons ainsi la pertinence de nos investissements stratégiques de croissance et la solidité de notre modèle d'affaires, qui couvre l'intégralité des segments exotiques et des circuits de distribution du frais, y compris l'activité grossiste.

Durant ce semestre 2023/24, nos deux pôles ont maintenu une croissance régulière, portant notre chiffre d'affaires à 123,9 M€, en hausse de 18,3% par rapport à l'exercice précédent. La performance remarquable de notre segment ananas, tirée par une progression significative des ventes sur le segment de la fraiche découpe, illustre notre offre qualitative qui répond aux attentes de nos clients français et européens en recherche de diversité alimentaire. Le semestre a également été marqué par le renforcement de nos capacités productives en France, deux acquisitions stratégiques (Champaris France, EMA'S) et l'expansion de notre influence en Europe du Nord avec le développement de nos parts de marché à l'export représentant 28% du chiffre d'affaires.

Grâce à notre bonne dynamique d'activité et à la bonne maîtrise de nos coûts, nous affichons un EBITDA de 4,4 M€ en forte progression, soit un taux de marge de 3,5% du chiffre d'affaires. Cette performance permet de confirmer nos objectifs fixés à l'horizon 2025, tout en posant les bases de notre stratégie de croissance rentable future. »

Un chiffre d'affaires semestriel à 123,9 M€, en forte hausse de 18,3% par rapport à l'exercice précédent

Les deux pôles d'activité ont contribué, de manière homogène, à la progression de +18,3% du chiffre d'affaires au 1 er semestre 2023/24 (+13,2% en organique). Le pôle SIIM enregistre une croissance soutenue de +16,6% (+15,5% en organique), portée par le dynamisme commercial du segment BAMA (banane, ananas, mangue, avocat) et la forte progression des segments exotiques et ethniques (litchi, pitaya, avocat tropical, carambole…). L'acquisition de l'importateur danois EMA'S, spécialisé dans les fruits et légumes exotiques, renforce à la fois les forces de ventes et l'offre du pôle pour l'Europe du Nord et la Scandinavie.

Le pôle grossiste affiche une progression de +23,7% (+6% en organique) sur le semestre, grâce à l'acquisition de Champaris France, élargissant ainsi son emprise commerciale à 24 portes au Marché international de Paris-Rungis. Cette expansion permet de densifier l'offre autour de segments cibles tels que la banane, les exotiques et ethniques, les légumes et les fruits de saison, améliorant la lisibilité commerciale et la couverture de gamme unique pour servir ses clients et les 20 millions de consommateurs de la Grande Couronne Parisienne.

Une forte amélioration de la performance opérationnelle : un taux de marge brute de 15,1% en progression de 5,7 points et un taux de marge d'EBITDA de 3,5%

Les actions d'efficience opérationnelle mises en œuvre lors de l'exercice précédent continuent de porter leurs fruits. Ainsi, la marge brute du Groupe ressort à 18,7 M€ au 1 er semestre 2023/24, soit un taux de marge de 15,1% en amélioration de 5,7 points.

Les charges de personnel sur la période, en hausse de +19,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent, restent maitrisées à 5,7% du chiffre d'affaires malgré l'intégration des acquisitions.

L'EBITDA courant s'établit à 4,4 M€, en forte hausse de 6,0 M€ par rapport au 1 er semestre 2022/23 et le taux de marge d'EBITDA courant du Groupe ressort à 3,5%.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions (-1,2 M€), le résultat d'exploitation est en forte amélioration à 3,1 M€ au 31 mars 2024, en hausse de 5,4 M€.

Enfin, après prise en compte du résultat financier (-0,2 M€), d'un résultat exceptionnel non significatif et d'une charge d'impôts de -0,5 M€, le résultat net part du Groupe du 1 er semestre 2023/24 se traduit par un bénéfice de 2,4 M€.

Une structure financière solide permettant de soutenir le projet de croissance

Au 31 mars 2024, la marge brute d'autofinancement s'élève à 4,1 M€ contre -1,8 M€ un an auparavant. La variation du Besoin en Fonds de Roulement (-6,5 M€) reflète la croissance significative d'activité sur le semestre et, tout particulièrement, sur le mois de mars (+35% de chiffre d'affaires).

Les flux nets liés à l'investissement ressortent en baisse à 1,5 M€ (contre 2,1 M€ au 1 er semestre 2022/23), intégrant notamment les acquisitions durant la période.

Au 31 mars 2024, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 31,9 M€, la trésorerie disponible est de 2,4 M€ et les dettes financières brutes de 11,3 M€. L'endettement financier du Groupe est corrélé à 90% au financement des investissements immobiliers réalisés lors des précédents exercices.

Un 3 ème trimestre 2023/24 en croissance de 15,3%, parfaitement en ligne avec les ambitions du Groupe

En K€ - normes françaises non-audités T3

2022/23 T3

2023/24 Var. 9 mois

2022/23 9 mois

2023/24 Var. SIIM 44 332 52 026 17,4% 124 020 144 914 16,8% Bratigny 15 229 16 626 9,2% 40 225 47 538 18,2% Omer-Decugis & Cie 59 561 68 652 15,3% 164 245 192 452 17,2%

Le 3 ème trimestre 2023/2024 affiche une croissance de 15,3% (+6,7% en organique), consolidant la dynamique positive enregistrée depuis le début de l'année. Cette performance homogène sur l'ensemble des produits et segments de marché du Groupe, est renforcée par les synergies issues des acquisitions de Champaris et d'EMA'S. Malgré les défis climatiques pouvant affecter certaines zones de production, le modèle diversifié et intégré du Groupe démontre son efficacité.

Enfin, l'ouverture d'une seconde plateforme de mûrissage de 17 000 tonnes à Rungis en novembre 2023 a porté les capacités du Groupe à 144 000 tonnes, assurant le déploiement serein des gammes de fruits mûris.

À l'issue des neufs premiers mois de l'exercice 2023/24 (du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024), le chiffre d'affaires consolidé du groupe Omer-Decugis & Cie s'établit à 192,4 M€, en progression de +17,2% (+10,9% en organique).

Des perspectives 2024 solides

Omer-Decugis & Cie anticipe une fin d'exercice solide, avec une croissance continue des activités et la confirmation du retour à de bons niveaux de rentabilité. La demande pour les produits exotiques et ethniques reste forte en Europe, et les contrats engagés avec les partenaires sont sécurisés.

Omer-Decugis & Cie est pleinement confiant dans l'atteinte de ses objectifs pour 2025 : un chiffre d'affaires consolidé de 230 M€ et une marge d'EBITDA supérieure à 5%. Les investissements récents en capacités opérationnelles et logistiques renforcent la position du Groupe pour porter ses ambitions au-delà de l'horizon 2025.

Prochaine communication : chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2023/24, le 5 novembre 2024 (après Bourse)

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 80/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2023, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 206,3 M€ au 30 septembre 2023, représentant plus de 140 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

[1] EBITDA : résultat d'exploitation, avant dotations et reprises sur amortissements et provisions hors provisions sur actif circulant et prêts, auquel est ajouté la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence.