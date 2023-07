OMER-DECUGIS & CIE : Résultats semestriels 2022/23 et chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022/23

Une croissance solide sur le 1 er semestre 2022/23 : +8,3%

Une performance opérationnelle en repli conjoncturel toujours pénalisée par l'inflation mais un exercice attendu en territoire positif

Un troisième trimestre 2022/23 en progression de +14,7%

Confirmation du plan de développement 2025 affiché lors de l'introduction en Bourse

Rungis, le 19 juillet 2023 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie ses résultats semestriels au titre de l'exercice 2022/23 (période du 1 er octobre 2022 au 31 mars 2023), approuvés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 30 juin 2023 et son chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022/23 (du 1 er avril au 30 juin 2023). Le rapport financier semestriel 2022/23 sera mis à la disposition du public au plus tard le 31 juillet 2023.

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie , commente : « Nous avons maintenu un rythme de croissance soutenu au premier semestre, après un exercice 2022 particulièrement dynamique (+37%), confirmant la pertinence de notre vision et de notre offre. Le premier semestre est ainsi en croissance de +8,3%, malgré une faible production bananière fin 2022, sans bénéficier encore d'un effet prix, les renégociations de contrats annuels ayant commencé à être mises en œuvre à compter de la mi-février 2023. Pénalisée par l'inflation élevée des coûts d'approvisionnements (intrants, fret) et une parité euro/dollar défavorable jusqu'à la fin 2022, notre marge opérationnelle ressort en fin de semestre 2022/23 fortement dégradée. La mise en place des nouveaux contrats et le réajustement des coûts devraient nous permettre de rattraper le retard sur le second semestre et de générer une rentabilité opérationnelle positive sur l'ensemble de l'exercice.

Notre stratégie de conquête s'appuie sur tous les circuits de distribution des fruits et légumes frais et nous permet de prendre des parts de marché durables. Sur le segment BAMA, la demande est très bien orientée pour nos fruits mûris, la mangue notamment, mais également l'avocat, en croissance forte cette année et au cœur de notre stratégie de développement à venir. Côté exotiques et ethniques, les synergies liées à l'intégration d'Anarex au sein du pôle grossiste ainsi que le redéploiement de la gamme au sein de SIIM procurent de nouvelles opportunités de croissance.

À côté de nos produits phares (litchi de Madagascar, fruit de la passion, lime…), nous avons développé une large gamme de petits exotiques qui viennent consolider notre positionnement unique sur les fruits et légumes tropicaux au niveau européen. Le pôle grossiste, porté par Bratigny, enregistre ainsi une activité commerciale solide, fruit de ses positions de leaders au MIN de Rungis sur plusieurs gammes de produits.

Tous ces éléments et la trajectoire engagée nous permettent de réitérer notre confiance sur notre capacité à atteindre nos objectifs fixés lors de notre introduction en Bourse à l'horizon 2025. »

En K€ - normes françaises – données auditées 1 er semestre

2021/22 [1] 1 er semestre

2022/23 Variation Chiffre d'affaires 96 647 104 684 +8,3% Marge brute

% sur ventes de marchandise 11 159

11,5% 9 877

9,4% -11,5%

-2,1 pts Charges de personnel (5 747) (5 909) +162 K€ EBITDA [2]

% du chiffre d'affaires 233

0,2% (1 581)

- -1 814 K€ Dotations nettes aux amortissements et provisions et reprise des écarts d'acquisition (842) (705) +137 K€ Résultat d'exploitation (497) (2 264) -1 767 K€ Résultat financier 223 (268) - 491 K€ Résultat exceptionnel 21 2 -19 K€ Charge d'impôts 87 0 - 87 K€ Résultat net de l'ensemble consolidé (250) (2 588) -2 338 K€

Chiffre d'affaires semestriel : 104,7 M€, en hausse de 8,3% par rapport à l'exercice précédent et, pour la première fois, au-delà des 100 M€

Les gains de part de marché auprès des clients nationaux et européens ont accompagné la croissance de SIIM (+10,5%). La nouvelle plateforme logistique à Sorgues apporte des capacités de mûrissage additionnelles et permet de répondre aux attentes des clients, en termes de couverture géographique et d'efficience logistique dans un contexte de demande soutenue, en banane notamment.

La part de l'export en progression depuis deux ans, sous l'impulsion entre autres des ventes de litchis de Madagascar, confirme son rôle de levier de croissance sur de nouveaux marchés. Enfin, l'extension des gammes de SIIM avec l'introduction de nouveaux produits exotiques et ethniques (avocat tropical, pitaya), le lancement de conditionnements écoresponsables pour les fruits mûris préemballés et le fort développement de l'avocat ont également porté la croissance.

Malgré un contexte général tendu, l'activité du pôle Bratigny fait preuve de résistance sur le semestre (+2%). La croissance est portée par les produits à fort volume, comme la banane, mais également par l'attractivité de l'offre commerciale enrichie sur les segments exotiques et ethniques.

Marge brute semestrielle : 9,9 M€ représentant un taux de marge de 9,4% en retrait de 2,1 points

La répercussion des hausses tarifaires sur les contrats 2023 pour une période de douze mois, effective depuis mi-février n'a quasiment pas eu d'impact sur le 1 er semestre. Elle portera pleinement ses effets en revanche au second semestre.

Dans ces conditions, la marge brute semestrielle perd 2,1 points par rapport au 1 er semestre 2021/22 et touche un point bas à 9,4%, en raison de l'inflation sur les coûts d'approvisionnements (avec une forte hausse du fret sur la période) et de l'impact défavorable de la parité euro/dollar jusqu'au milieu du 2 ème trimestre.

Ce niveau de marge brute n'a pas permis, malgré la bonne maîtrise des charges de personnel en hausse de seulement +2,8%, d'absorber l'ensemble des coûts opérationnels. L'EBITDA courant s'établit ainsi à -1,6 M€, en repli par rapport à l'exercice précédent. Après prise en compte de dotations aux amortissements et provisions, qui s'élèvent à -0,7 M€ (incluant 0,5 M€ de reprise d'écarts d'acquisition sur Anarex liée à la cession de 5 portes au MIN de Rungis), le résultat d'exploitation ressort à -2,3 M€ au 31 mars 2023, en baisse de 1,8 M€.

Après prise en compte du résultat financier de -0,3 M€, d'un résultat exceptionnel et d'une charge d'impôts non significatifs, le résultat net consolidé du 1 er semestre 2022/23 ressort à -2,6 M€.

Une structure financière saine

La marge brute d'autofinancement au 31 mars 2023 s'élève à -1,8 M€ contre 0,3 M€ au 31 mars 2022 du fait principalement de la perte nette du 1 er semestre. Le Besoin en Fonds de Roulement du 1 er semestre 2022/23, se réduit de -1,3 M€, malgré un contexte de poursuite de la croissance.

Les flux nets liés à l'investissement s'affichent en hausse à 2,1 M€ (contre 0,7 M€ au 1 er semestre 2021/22), intégrant, notamment, l'acquisition de la nouvelle base logistique à Sorgues dans le sud de la France.

Au 31 mars 2023, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 26,9 M€, la trésorerie disponible est de 1,8 M€ et les dettes financières brutes de 14,8 M€ incluant 6,9 M€ de concours bancaires.

Poursuite de la croissance au 3 ème trimestre 2022/23 : +14,7 %

En K€ - normes françaises non-audités T3

2021/22 T3

2022/23 Var. 9 mois

2021/22 9 mois

2022/23 Var. SIIM 38 918 44 332 +13,9% 111 203 124 027 +11,5% Bratigny 13 011 15 229 +17,0% 37 494 40 685 +8,5% Omer-Decugis & Cie 51 929 59 561 +14,7% 148 697 164 713 +10,8%

Le groupe Omer-Decugis & Cie a accéléré sa croissance au 3 ème trimestre 2022/23 en réalisant un chiffre d'affaires de 59,6 M€, en progression de +14,7% par rapport à l'exercice précédent. Le trimestre est tiré par le dynamisme des gammes mûrs à point et exotiques de SIIM, en croissance de +13,9% sur la période. La mise en place des nouveaux conditionnements (barquette recyclable) des fruits mûris à point (mangue, avocat, frécinette) a notamment accompagné le développement des ventes auprès des clients, séduits par leur design, leur praticité et leur approche écoresponsable.

D'ordre général, le bon niveau de consommation enregistré sur le 3 ème trimestre 2022/23 bénéficie à toutes les gammes du Groupe, en particulier au pôle grossiste Bratigny, en croissance de +17,0% par rapport à 2021/22.

À l'issue des neufs premiers mois de l'exercice 2022/23 (du 1 er octobre 2022 au 30 juin 2023), le chiffre d'affaires consolidé du groupe Omer-Decugis & Cie s'établit à 164,7 M€, en progression de +10,8%.

Perspectives

Les perspectives pour Omer-Decugis & Cie restent solides pour la fin de l'exercice 2022/23 et reposent sur différents leviers de croissance. La dynamique bénéficie du bon maintien du segment stratégique BAMA du Groupe avec notamment les effets additionnels de la campagne de mangues d'Afrique de l'Ouest et la montée en puissance de l'avocat. L'accroissement des capacités logistiques permises par l'ouverture de la plateforme de Sorgues devrait permettre d'accompagner les développements en bananes, mais également la hausse de l'activité dans le sud de la France.

Les mesures de répercussion de l'inflation sur les prix de vente sont effectives et permettront un retour à la profitabilité opérationnelle du Groupe dès le second semestre, mais aussi sur l'ensemble de l'exercice.

Omer-Decugis & Cie réaffirme ainsi ses ambitions de croissance à moyen terme et confirme son plan de développement qui vise un chiffre d'affaires consolidé de 230 M€ et une marge d'EBITDA supérieure à 5% à horizon 2025.

Prochaine communication : chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2022/23, le 7 novembre 2023 (après Bourse)

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 83/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2022, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 188,6 M€ au 30 septembre 2022, représentant plus de 150 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

Contacts

Omer-Decugis & Cie

Emeline Pasquier

epasquier@omerdecugis.com

www.omerdecugis.com ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relation Investisseurs

+33 (0)1 53 67 36 77 - omerdecugis@actus.fr

Fatou-Kiné N'DIAYE – Relation Presse

+33 (0)1 53 67 36 34 - fndiaye@actus.fr

[1] Intégration de la société Anarex SAS après son acquisition à 100% au 11 décembre 2021

[2] EBITDA : résultat d'exploitation, avant dotations et reprises sur amortissements et provisions hors provisions sur actif circulant et prêts, auquel est ajouté la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence.

