OMER-DECUGIS & CIE : RÉSULTATS ANNUELS 2021/22 ET CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2022/23

Un chiffre d'affaires 2021/22 record à 188,6 M€ en progression de 37% en avance d'un an sur le plan de croissance

Une rentabilité 2021/22 pénalisée par le contexte inflationniste portant sur les coûts de la chaîne d'approvisionnement

Bon début d'exercice 2022/23 marqué par une croissance de 5,8% du chiffre d'affaires au 1 er trimestre

Rungis, le 25 janvier 2023 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2021/22 (clos le 30 septembre 2022) arrêtés par le Conseil d'administration le 20 janvier 2023 et son chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2022/23 (du 1 er octobre au 31 décembre 2022). Le rapport financier annuel 2021/22 sera mis à la disposition du public au plus tard le 31 janvier 2023.

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie commente : « Le Groupe termine un exercice caractérisé par une excellente dynamique commerciale et de développement des capacités productives, mais pénalisé par une conjoncture économique dégradée dans ses grands équilibres affectant temporairement la rentabilité.

Notre dynamique commerciale a été exceptionnelle (+37% de croissance), nous permettant de prendre un an d'avance sur notre plan de développement annoncé à l'introduction en bourse. Nous avons continué de densifier notre plateforme du I1 avec la mise en service de nouvelles chambres qui ont porté la capacité totale de mûrissage à 110 000 tonnes. Nous avons aussi renforcé notre activité grossiste avec l'acquisition d'Anarex et son offre spécialisée en fruits et légumes ethniques. Conduisant avec succès notre première campagne de litchi de Madagascar, nous avons consolidé nos positions de marché en France et en Europe. Enfin, nous avons réalisé de belles percées commerciales sur l'ensemble de nos produits et, en particulier, les fruits mûrs à point dont l'avocat, un de nos principaux axes de développement pour l'avenir. 2021/22 aura ainsi été un exercice de croissance et de prises de parts de marché durables pour l'avenir.

En revanche, confrontés à une très forte hausse de nos coûts d'approvisionnement difficiles à répercuter immédiatement chez nos clients et directement liés aux tensions inflationnistes exacerbées par la dégradation de la parité euro/dollar, notre rentabilité a diminué.

Le démarrage de l'exercice 2022/23 est satisfaisant et conforte notre objectif d'une consolidation de l'activité au service de l'amélioration de la performance opérationnelle. Les renégociations commerciales conduites ces derniers mois et l'évolution plus favorable de la parité euro/dollar nous permettent d'être confiants sur notre capacité à restaurer progressivement la profitabilité du Groupe sur 2023. »

En K€ - normes françaises – données auditées Exercice

2020/21 Exercice

2021/22 [1] Variation Chiffre d'affaires 137 604 188 553 +37,0% Marge brute

% sur ventes de marchandise 20 247

14,7% 21 804

11,6% +7,7% EBITDA [2]

% du chiffre d'affaires 3 386

2,5% 550

0,3% -2 836 K€ Dotations nettes aux amortissements et provisions (1 726) (1 569) - Résultat d'exploitation

% du chiffre d'affaires 1 378

1,0% (1 043)

(0,6 %) -2 421 K€ Résultat financier (169) (402) - Résultat exceptionnel 12 258 - Charge d'impôts (250) (101) - Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 95 54 Résultat net de l'ensemble consolidé 1 066 ( 1 233) -2 299 K€ Résultat net part du Groupe 1 066 ( 1 234) -2 299 K€



Douzième année de croissance consécutive permettant au Groupe d'être en avance d'une année sur son plan de développement

Au titre de l'exercice 2021/22, le Groupe Omer-Decugis & Cie affiche un chiffre d'affaires de 188,6 M€ en progression de 37,0% (34,9% en organique) par rapport à l'exercice précédent représentant près de 150 000 tonnes de fruits et légumes livrés. Cette performance remarquable, réalisée dans un contexte fortement perturbé, reflète la stratégie offensive de prises de part de marché en France et en Europe sur les deux pôles d'activité (SIIM, Bratigny) du Groupe.

Le pôle SIIM , consolidant les activités d'importation, de mûrissage, de conditionnement et de commercialisation, ressort en hausse de +43,7% par rapport à l'exercice précédent avec un chiffre d'affaires de 141,0 M€. Cette croissance est portée par le dynamisme du segment des fruits climactériques (bananes, mangues, avocats) et le développement des capacités de mûrissage du Groupe, par l'extension de l'offre avec, en particulier, la commercialisation du litchi malgache mais aussi les exotiques en pleine expansion comme la lime ou le fruit de la passion. Le segment stratégique « BAMA » (Bananes, Ananas, Mangues et Avocats,) représentant à lui seul plus de 75% du tonnage total du Groupe, est en croissance solide de +22,2%, reflétant les prises de part de marché du Groupe.

Le chiffre d'affaires du pôle grossiste du Groupe, s'établit à 47,6 M€, en progression de +20,5% (+13,1% en organique) , bénéficiant de l'intégration réussie d'Anarex et son offre de produits ethniques ainsi que de la bonne dynamique des segments plus traditionnels de Bratigny, reflétant le bon niveau de la consommation française malgré l'inflation.



Marge brute de 21,8 M€ et EBITDA positif à 0,5 M€

Dans un contexte de conquête commerciale et un environnement conjoncturel de très fortes tensions inflationnistes sur l'ensemble des coûts de la chaîne d'approvisionnement - intrants de production, emballages, énergie, logistique (fret et transport terrestre) - la marge brute du Groupe ressort en hausse de +7,7% à 21,8 M€, soit un taux de marge de 11,6% en retrait de 3,1 points.

Les charges de personnel, en augmentation maitrisée sur la période de +22,9% par rapport à l'exercice précédent, évoluent en ligne avec l'accroissement des volumes à traiter.

Ainsi, l'EBITDA courant s'établit à 0,5 M€, en recul par rapport à l'exercice précédent et le taux de marge d'EBITDA courant du Groupe est en repli de 2,2 points au 30 septembre 2022.

Les dotations nettes aux amortissements et provisions s'élèvent à 1,6 M€, ainsi, le résultat d'exploitation 2021/22 ressort à -1,0 M€, en baisse de 2,4 M€.

Après prise en compte du résultat financier de -0,4 M€ et de la charge d'impôts de 0,1 M€, le résultat net part du Groupe 2021/22 s'élève à -1,2 M€.



Structure financière

Au 30 septembre 2022, la marge brute d'autofinancement s'élève à 0,1 M€ contre 2,7 M€ un an auparavant .

La variation du Besoin en Fonds de Roulement sur l'exercice s'établit à +9,7 M€, en raison de la forte croissance du chiffre d'affaires réalisé sur la fin du 4 ème trimestre, non encore recouvré au 30 septembre 2022 (poste clients et comptes rattachés à 22,8 M€ vs 13,5 M€ au 30 septembre 2021).

Au 30 septembre 2022, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 29,9 M€, la trésorerie disponible est de 2,0 M€ et les dettes financières brutes de 12,4 M€ incluant 6,9 M€ de concours bancaires. Le Groupe a poursuivi son désendettement à hauteur de 2,2 M€ au titre des remboursements des prêts de moyen et long terme.



Proposition d'un dividende de 0,035 € par action

Conformément à ses engagements, Omer-Decugis & Cie proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du Groupe le 9 mars 2023, le versement d'un dividende de 0,035 € par action au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022. La mise en paiement interviendrait à compter 05 mai 2023.



Un 1 er trimestre 2022/23 en croissance de 5,8%

En K€ - normes françaises non-audités 1 er trimestre

2021/22 1 er trimestre

2022/23 Var. SIIM 39 194 42 244 +7,8% Bratigny 11 549 11 454 -0,8% Omer-Decugis & Cie 50 743 53 698 +5,8%



Le groupe Omer-Decugis & Cie réalise un solide 1 er trimestre 2022/23, générant un chiffre d'affaires de 53,7 M€, en progression de +5,8% par rapport à l'exercice précédent. Sur le trimestre, la croissance a été tirée par l'activité du pôle SIIM (+7,8%) qui bénéficie d'une dynamique forte du segment des petits tropicaux et du litchi de Madagascar durant la période des fêtes de fin d'année. L'activité grossiste a bien résisté malgré un climat général morose en France depuis la rentrée et des circuits de distribution affectés par les mouvements sociaux en France (fermetures des raffineries).

Ainsi, le Groupe réalise une bonne performance sur le premier trimestre dans un contexte économique général encore impacté par les phénomènes inflationnistes.

Au cours de ce 1 er trimestre et conformément au plan d'investissement présenté lors de son introduction en Bourse, Omer-Decugis & Cie a annoncé son implantation dans le sud de la France, à Sorgues, au nord d'Avignon, à travers l'acquisition d'un nouvel actif logistique afin de développer sa couverture nationale et se doter de nouvelles capacités de mûrissage et de conditionnement.



Perspectives et stratégies

L'amélioration de la performance opérationnelle sera une priorité de l'exercice 2022/23, sous l'effet attendu des actions d'adaptation mises en œuvre afin de répondre à la conjoncture inflationniste.

Tel qu'annoncé dans son plan stratégique de développement à l'horizon 2025, la nouvelle base logistique, située à proximité immédiate des axes autoroutiers A7 et A9, permettra au Groupe d'augmenter sa capacité de mûrissage globale et de desservir toutes les plateformes de ses clients au sud de Lyon. Cela conduira au renforcement de la couverture géographique du Groupe et à l'amélioration de la performance opérationnelle.

En 2023, le Groupe entend continuer son développement, tout en consolidant ses acquis commerciaux, en s'appuyant sur sa stratégie de renforcement de sa chaîne d'approvisionnement en amont comme en aval et poursuivra ses engagements pour une alimentation saine, diversifiée et responsable.

Le Groupe réaffirme également ses ambitions 2025 : 230 M€ de chiffre d'affaires et une marge d'EBITDA supérieure à 5%.



Calendrier des prochaines publications financières :

Assemblée générale des actionnaires, le 9 mars 2023

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022/23, le 10 mai 2023 (après Bourse)

semestre 2022/23, le 10 mai 2023 (après Bourse) Résultats semestriels 2022/23 et chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022/23, le 19 juillet (après Bourse)

trimestre 2022/23, le 19 juillet (après Bourse) Chiffre d'affaires annuel 2022/23, le 7 novembre 2023 (après Bourse)



Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 82/100 lors de la campagne Gaia Research 2021 d'EthiFinance, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 188,6 M€ au 30 septembre 2022, représentant plus de 150 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués..



