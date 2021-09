OMER-DECUGIS & CIE : Poursuite de la croissance au 3ème trimestre 2020/21 : +10,3%

Rungis, le 1er septembre 2021 - Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 - mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020/21 (période du 1er avril au 30 juin 2021).

En K€ - normes françaises non-audités T3

2019/20 T3

2020/21 Var. 9 mois

2019/20 9 mois

2020/21 Var. SIIM 29 199 32 375 +10,9% 68 648 75 450 +9,9% Bratigny 10 687 11 617 +8,7% 26 792 30 381 +13,4% Omer-Decugis & Cie 39 887 43 992 +10,3% 95 440 105 831 +10,9%



Le groupe Omer-Decugis & Cie poursuit sa croissance au 3ème trimestre 2020/21 en réalisant un chiffre d'affaires de 44,0 M€, en hausse purement organique de +10,3% par rapport à l'exercice précédent. Les deux pôles du Groupe ont contribué à la dynamique d'activité sur ce trimestre malgré un contexte toujours marqué par la pandémie de Covid-19 avec la réouverture de la restauration commerciale uniquement le 9 juin 2021 et la restauration en entreprise encore très fortement touchée par les mesures de télétravail.

L'activité du pôle SIIM ressort en progression de +10,9%, portée par le développement de l'ensemble de son offre, et particulièrement les segments de fruits climactériques (bananes, mangues et avocats) bénéficiant directement des nouvelles capacités de mûrissage opérationnelles lancées en septembre 2020.

L'activité de Bratigny s'inscrit en hausse de +8,7%, une performance remarquable dans un contexte météorologique très défavorable au printemps (périodes de gel) ayant entrainé une baisse des volumes de production de fruits et légumes en France.

À l'issue des neufs premiers mois de l'exercice 2020/21 (d'octobre 2020 à juin 2021), le chiffre d'affaires consolidé du groupe Omer-Decugis & Cie s'établit à 105,8 M€, en croissance de +10,9% (dont 9,4% en organique, la société Coicault Thomas ayant été acquise et consolidée en janvier 2020).



Perspectives

Le groupe Omer-Decugis & Cie est confiant sur la poursuite de la dynamique de croissance sur le dernier trimestre 2020/21, portée par la montée en puissance de ses nouvelles capacités de mûrissage et de conditionnement et l'impulsion attendue de la réouverture de la restauration hors foyer en France.

Par ailleurs, le Groupe a mis en place de nouveaux relais de croissance à court et moyen termes en remportant notamment le contrat de commercialisation exclusive de la campagne du litchi malgache représentant près de 8 000 tonnes de litchis dès l'exercice 2021/22 (pour un chiffre d'affaires annuel estimé à plus de 15 M€).

Confiant dans son développement, Omer-Decugis & Cie réaffirme donc ses ambitions de croissance annoncées lors de son introduction en bourse et vise un chiffre d'affaires consolidé de 175 M€ en 2023, un chiffre d'affaires consolidé de 230 M€ et une marge d'EBITDA supérieure à 5% à horizon 2025.

Enfin, en juillet 2021, le Groupe a annoncé le lancement du premier ananas « Zéro Carbone » au monde : de ses plantations en Équateur jusqu'à sa plateforme de Rungis. Ce développement avant-gardiste confirme la pertinence et la maturité de la démarche RSE du Groupe et de ses orientations en réponse aux enjeux actuels et attentes des consommateurs, ce qui lui confère un avantage concurrentiel stratégique (neutralité carbone, durabilité du packaging...) pour conquérir de nouveaux marchés.



Prochaine communication : chiffre d'affaires annuel 2020/21, le 26 octobre 2021 (après Bourse)

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation ESG Ethifinance « Exemplaire » de 81/100. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 120 M€ au 30 septembre 2020, représentant plus de 100 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

Contacts

Omer-Decugis & Cie

Emeline Pasquier

epasquier@omerdecugis.com

www.omerdecugis.com ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relation Investisseurs +33 (0)1 53 67 36 77 - omerdecugis@actus.fr

Vivien FERRAN - Relation Presse

+33 (0)1 53 67 36 34 - vferran@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : xpqdkZWYZm3JmXGaZ5hnaGRlbGmWmWmZapSdm2Welpycap1plWiSmsiaZnBhnG5p

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70793-cp-omer-decugis-cie_ca-t3-2020_21-vdef-vf.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com