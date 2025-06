OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie renforce sa présence en France avec des projets d'extension de ses capacités de mûrissage, au nord comme au sud, augmentant ainsi sa capacité totale de 30 000 tonnes pour atteindre 174 000 tonnes

Rungis, le 04 juin 2025 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce l'extension de près de 30 000 tonnes (+21%) de ses capacités de mûrissage à travers deux projets structurants sur le territoire national.

Densification des capacités de mûrissage du site de Sorgues

Le Groupe a décidé de densifier significativement les capacités de mûrissage de son site implanté à Sorgues dans le sud de la France. Cette densification, qui permettra de passer de 12 à 19 chambres, se fera grâce au transfert à Sorgues des chambres actuellement installées au C5 que le Groupe conservera désormais comme site de stockage et de conditionnement. Le transfert des chambres est prévu durant les mois d'été pour un démarrage opérationnel dès début septembre. Le site de Sorgues disposera d'une capacité totale de mûrissage portée de 17 000 à 28 000 tonnes, opérationnelle à l'été 2025. Le site dispose par ailleurs du foncier nécessaire à une extension constructive qui permettrait l'agrandissement de la plateforme de 2 500 m 2 et le doublement de sa capacité.

Acquisition de 16 nouvelles chambres de mûrissage sur Rungis

Le Groupe vient de faire l'acquisition de 16 chambres de mûrissage implantées dans le bâtiment DE1 de la Zone euro Delta du MIN de Rungis, installées dans un site exploité par Primever. Cette acquisition stratégique permet ainsi au Groupe de disposer de 36 000 tonnes de capacités de mûrissage supplémentaires à Rungis, tout en renforçant la collaboration avec Primever, leader français du transport de fruits et légumes en froid dirigé. Après leur mise en conformité avec les exigences du Groupe, ces chambres seront mises en fonctionnement dès la mi-juillet.

Après ces deux opérations destinées à assurer la transition en capacités de mûrissage, dans l'attente de la livraison de la plateforme de Dunkerque, le Groupe compte 3 sites de mûrissage en France (I1, DE1 et Sorgues) pour une capacité totale portée de 144 000 tonnes à 174 000 tonnes

« Cette opération, en collaboration avec Primever, une entreprise familiale, comme nous, avec laquelle nous sommes partenaires depuis de nombreuses années, a été réalisée pour accompagner la croissance de notre Groupe et préparer l'ouverture prochaine de notre nouvelle plateforme logistique à Dunkerque-Port. Elle était d'autant plus nécessaire que nos installations fonctionnent déjà à plein régime, nécessitant donc d'accroitre dès maintenant nos capacités de mûrissage pour maintenir le rythme de notre développement. Je me réjouis de cette opération positive pour nos deux Groupes », souligne Vincent OMER-DECUGIS, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie.

« L'ADN du Groupe, depuis 60 ans, a toujours été de proposer des solutions concrètes à nos clients pour accompagner leur développement en France et dans le Monde. Cette opération, qui s'inscrit dans la continuité de projets communs, en est une parfaite illustration. Nos deux groupes familiaux partagent des liens solides, et cette acquisition constitue un signal fort et positif pour les développements à venir », témoigne Samy KCHOK, Directeur général délégué de Primever en charge de la diversification et de l'international.

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 247 M€ au 30 septembre 2024, représentant plus de 160 000 tonnes distribués.

