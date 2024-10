OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie remporte l'Appel à Manifestation d'Intérêt lancé par le Grand Port Maritime de Dunkerque pour la construction d'une plateforme logistique et de mûrissage à horizon 2027

Rungis, le 29 octobre 2024 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce que son projet d'implantation d'une nouvelle plateforme logistique et de mûrissage, prévue pour 2027, a été désigné lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) lancé en avril 2024 par le Grand Port Maritime de Dunkerque.

Cet AMI portait sur l'attribution d'un titre d'occupation domaniale situé sur la commune de Loon-Plage, à proximité immédiate du terminal conteneurs du port Ouest, afin d'accueillir une activité liée aux filières agroalimentaires. Ce projet s'inscrit dans un vaste programme de transformation du port de Dunkerque, entamé il y a quelques années. Son rôle d'intégrateur d'activités multiples, portuaires, logistiques et industrielles, à l'utilité sociale forte, nourrit un écosystème performant et ancré durablement sur le territoire.

Le projet d' Omer-Decugis & Cie, sélectionné par Dunkerque-Port, prévoit la construction d'une plateforme logistique, moderne et innovante, d'environ 20 000 m 2 destinée à accompagner la croissance du Groupe sur les dix prochaines années. Ce nouveau site doublera les capacités actuelles du Groupe, en comprenant à terme des chambres de mûrissage pour un volume de plus de 150 000 tonnes par an et des unités de stockage, de conditionnement et de gestion logistique. Il viendra compléter les infrastructures actuelles du Groupe, comprenant les plateformes du Min de Rungis (94) et de Sorgues (84) en France ainsi que la plateforme logistique aux Pays-Bas, acquise en mars 2024 avec la filiale danoise EMA'S.

« Nous sommes particulièrement fiers d'avoir remporté cet Appel à Manifestation d'Intérêt qui va nous permettre à terme de changer de dimension et de nous engager dans un nouveau cycle de développement créateur de valeur. Dunkerque-Port, avec lequel nous collaborons depuis de nombreuses années, constitue un écosystème logistique particulièrement propice à nos activités. Sa situation géographique, au carrefour des grands flux maritimes et routiers et ses connexions privilégiées avec le territoire national et européen représentent un atout majeur pour l'approvisionnement et la distribution de nos produits, avec des gains substantiels en termes d'empreinte carbone. Les ambitions de développement durable de Dunkerque-Port résonnent pleinement avec nos engagements en faveur d'un système agroalimentaire durable, diversifié et responsable », indique Vincent OMER-DECUGIS, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie .

Avec ce futur site, implanté, au cœur de l'un des principaux ports français, leader dans le traitement des flux agroalimentaires, le groupe Omer-Decugis & Cie s'engage fermement dans le développement d'un modèle logistique décarboné en ligne avec ses ambitions futures, tout en contribuant activement au dynamisme économique du territoire dunkerquois porté par la Communauté Urbaine de Dunkerque.

« L'implantation d'une plateforme logistique et de mûrissage par le groupe international Omer-Decugis & Cie revêt une importance majeure pour le port de Dunkerque. Cet investissement renforce la position du port comme un hub logistique clé pour la distribution de fruits et de légumes sous température dirigée. Cette nouvelle activité générera par ailleurs une valeur ajoutée significative en créant de nouveaux flux via le terminal à conteneurs de Dunkerque. Plus que jamais, les activités logistiques et maritimes sont étroitement interconnectées », souligne Maurice GEORGES, Président du directoire de Dunkerque-Port.

« C'est avec une grande satisfaction que nous saluons l'annonce de la nouvelle plateforme logistique d'Omer-Decugis & Cie au port de Dunkerque. Ce projet confirme l'attractivité et le dynamisme de la Communauté Urbaine de Dunkerque et de son port, il témoigne de notre capacité à attirer des investissements stratégiques à forte valeur ajoutée et renforce la place de Dunkerque comme premier port français d'importation de fruits par conteneurs », témoigne Patrice VERGRIETE, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque.

Le lancement de ce nouveau site portant les ambitions de développement du groupe Omer-Decugis & Cie est prévu début 2027. La mise en œuvre du projet est subordonnée à l'octroi d'autorisations d'exploitation et de permis de construire, ainsi qu'à des décisions d'investissement financier.

Prochaine communication : chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2023/24, le 4 novembre 2024 (après Bourse)

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 80/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2023, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 206,3 M€ au 30 septembre 2023, représentant plus de 140 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

Contacts

Omer-Decugis & Cie

Emeline Pasquier

epasquier@omerdecugis.com

www.omerdecugis.com ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relation Investisseurs +33 (0)1 53 67 36 77 - omerdecugis@actus.fr

Fatou-Kiné N'DIAYE – Relation Presse

+33 (0)1 53 67 36 34 - fndiaye@actus.fr