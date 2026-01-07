OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie et PrepWorld annoncent la création d'une joint-venture pour exploiter le potentiel du marché européen de la fraîche découpe

Rungis, le 7 janvier 2026 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, et PrepWorld , leader britannique des fruits frais préparés et division de BerryWorld Ltd., détenue par le groupe AgroBerries, annoncent aujourd'hui la création d'une joint-venture stratégique : PrepWorld France .

Implantée sur la future plateforme logistique d'Omer-Decugis & Cie à Dunkerque-Port, cette nouvelle entité aura pour mission d'accélérer le développement du marché de la fraîche découpe de fruits en France, avec une ambition plus large de desservir les principaux marchés européens.

La fraîche découpe : un segment de marché à fort potentiel

Le marché français des fruits frais coupés, estimé à environ 200 millions d'euros, affiche une croissance continue d'année en année. Avec une population de plus de 68 millions d'habitants, une consommation annuelle de fruits entiers de 124 kg par habitant [1] (351 g par personne et par jour [2] ) et une demande accrue pour des produits prêts à consommer, le marché français des fruits frais préparés constitue un segment à fort potentiel de développement.

« Ces dernières années, nous avons vu la catégorie des fruits frais préparés prendre un essor considérable sur les marchés européens, devenant un moteur clé de consommation pour des produits tels que l'ananas, la mangue, les fruits rouges et bien d'autres encore. Les fruits frais préparés répondent aux grandes tendances actuelles de consommation – alimentation saine, végétalisation de l'assiette, recherche de praticité –, ce qui en fait aujourd'hui l'un des segments les plus prometteurs du marché des produits frais, tant en grande distribution que dans la restauration collective et commerciale », commente Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie.

En tant que leader du marché britannique des fruits frais préparés et du développement de nouveaux produits, l'équipe de PrepWorld est impatiente de mettre à profit ses connaissances et son expertise du secteur au service des marchés français et européens. « Nous nous réjouissons chez PrepWorld de ce partenariat stratégique avec Omer-Decugis & Cie. Notre équipe a depuis longtemps identifié le potentiel de la France et, plus largement de l'Europe, pour proposer une offre de fruits frais préparés de haute qualité et fiable, soutenue par notre expertise approfondie du secteur et par nos innovations », explique Benjamin Olins, Directeur général de PrepWorld .

PrepWorld France : un modèle de collaboration et d'intégration verticale

Omer-Decugis & Cie et PrepWorld collaboreront dans le cadre d'une joint-venture co-financée à part égales. La société opèrera avec une équipe mixte entièrement intégrée, permettant aux deux partenaires de tirer parti de leurs expertises complémentaires pour devenir un acteur de référence sur le marché des fruits frais préparés.

« Pénétrer ce marché constitue une étape naturelle pour notre Groupe, en parfaite adéquation avec notre vision à long terme d'une intégration verticale des activités, de la production à la distribution. Nous sommes convaincus que cette joint-venture, réunissant les expertises complémentaires de BerryWorld, PrepWorld et Omer-Decugis & Cie, jouera un rôle déterminant dans le développement du plein potentiel de ce segment de marché en France », explique Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie.

« Avec Omer-Decugis & Cie, nous avons trouvé un partenaire complémentaire. Leur intégration verticale sur les filières de fruits tropicaux et leur connaissance approfondie des marchés français et européens s'accordent pleinement avec l'expertise de longue date de PrepWorld en matière d'approvisionnement, d'excellence industrielle, de qualité et de conformité » souligne Benjamin Olins, Directeur général de PrepWorld.

Une localisation stratégique pour une logistique à faibles émissions carbone et efficiente

Le site de PrepWorld France a été stratégiquement choisi. Son emplacement à Dunkerque-Port au sein de la prochaine plateforme intégrée de gestion des produits frais d'Omer-Decugis & Cie permettra de développer une logistique durable et efficiente intégrant l'approvisionnement, le mûrissage et la transformation des fruits et légumes frais, tout en garantissant un accès direct et fluide aux marchés français et britanniques, ainsi qu'à l'Europe continentale.

« Conçue pour être l'usine de fraîche découpe la plus innovante et la plus adaptée aux attentes de nos clients et des consommateurs français, PrepWorld France sera implantée au cœur de la nouvelle plateforme logistique et de mûrissage de dernière génération d'Omer-Decugis & Cie à Dunkerque-Port. Elle constituera une pierre angulaire à notre engagement en faveur d'une logistique intégrée et à faibles émissions de carbone », explique Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie .

« La création de PrepWorld France représente une étape logique dans l'évolution de notre offre de produits frais préparés, et le nouveau site de Dunkerque complète parfaitement notre site britannique de Northfleet. La localisation stratégique de notre unité fraîche découpe à côté de la plateforme logistique et de mûrissage d'Omer-Decugis & Cie nous permettra d'assurer la mise sur le marché des produits d'une fraicheur et d'une qualité optimales, dans des conditions d'efficacité et de constance exemplaires », déclare Benjamin Olins, Directeur général de PrepWorld.

À propos de PrepWorld

Fondée en 2012, PrepWorld est le leader du marché britannique des fruits frais prêts à consommer. L'entreprise est une division de BerryWorld Ltd, faisant partie du groupe AgroBerries. Forte d'une expertise couvrant l'ensemble de la gamme des fruits frais découpés - des baies aux fruits exotiques, en passant par les agrumes, les raisins, les fruits à noyau et les fruits à pépins, PrepWorld fournit les principales enseignes de la distribution britannique ainsi que les détaillants indépendants dans tout le pays. Son site de conditionnement ultramoderne de 13 000 m², aujourd'hui le plus grand d'Europe, est dédié à la préparation et à la distribution de fruits frais prêts à consommer. Reconnue pour ses innovations produit guidées par l'analyse du marché, PrepWorld a été la première à préparer des arilles de grenade dès leur arrivée au Royaume-Uni. Elle a développé une gamme primée de produits de marque à valeur ajoutée, et introduit régulièrement de nouvelles références saisonnières qui stimulent la croissance de ses partenaires commerciaux. L'entreprise a été récompensée par les Food Manufacturing Excellence Awards pour son engagement en matière de qualité et de satisfaction client (2017) et par les Quality Food Awards pour la saveur de ses produits (2020).

Engagée envers ses collaborateurs, les pratiques durables et les initiatives communautaires, elle a été saluée pour ses actions philanthropiques pendant la pandémie de Covid par le Fresh Produce Journal (2020) et par le Fresh Produce Consortium en 2022 pour son initiative RH de l'année. Basée à Northfleet, Kent, PrepWorld a réalisé plus de 157 M€ de chiffre d'affaires au 30 septembre 2025 et produit plus de quatre-vingt-dix-huit millions d'unités.

www.prepworld.com

À propos du groupe AgroBerries & groupe BerryWorld

AgroBerries est le deuxième acteur mondial du secteur des fruits rouges ; une plateforme intégrée verticalement, opérationnelle toute l'année, fournissant des myrtilles, des framboises, des mûres et des fraises sur le marché 365 jours par an. Avec un portefeuille génétique primé et de renommée mondiale, ses propres cultures et un réseau de producteurs de confiance, AgroBerries garantit l'excellence dans chaque fruit. Fondé au Chili en 1996, le Groupe est passé du statut de pionnier de l'exportation de myrtilles sud-américaines à celui de Groupe international à la suite de l'acquisition de BerryWorld Group en 2024. Les entités commerciales du Groupe incluent Berry Fresh, BerryWorld, PrepWorld et Poupart1895, couvrant la production, la commercialisation de fruits frais, ainsi que les produits prêts à consommer. Aujourd'hui, le Groupe est présent sur cinq continents, rassemblant des bassins de production, des partenariats stratégiques et des marques consommateur, tous unis par la passion des fruits rouges et ses bienfaits.

www.agroberries.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Omer-Decugis & Cie dispose de deux pôles de distribution complémentaires, SIIM et Bratigny, qui desservent l'ensemble des segments du marché. Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 M€ au 30 septembre 2025, représentant plus de 185 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

www.omerdecugis.com

