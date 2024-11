OMER-DECUGIS & CIE : Omer-Decugis et Cie dépasse son objectif de chiffre d'affaires 2025 avec un an d'avance, atteignant 247,4 M EUR en 2023/24, soit une croissance de +19,9%

Rungis, le 4 novembre 2024 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie son chiffre d'affaires annuel 2023/24 (du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2024) et du 4 ème trimestre (du 1 er juillet au 30 septembre 2024).

En K€ - normes françaises non-audités T4

2022/23 T4

2023/24 Var. 12 mois

2022/23 12 mois

2023/24 Var. SIIM 30 243 41 158 +36,1% 154 268 186 072 +20,6% Bratigny 11 781 13 766 +16,8% 52 006 61 306 +17,9% Omer-Decugis & Cie 42 024 54 924 +30,7% 206 275 247 378 +19,9%

Une performance commerciale en avance de plus d'un an sur le plan initialement annoncé lors de l'IPO

Au cours de l'exercice 2023/24, Omer-Decugis & Cie réalise une quatorzième année consécutive de croissance avec un chiffre d'affaires de 247,4 M€, en hausse significative de +19,9%. La croissance organique 2023/24 de +12,9% repose sur le dynamisme soutenu des deux pôles d'activité (SIIM, BRATIGNY), renforcés par deux acquisitions réalisées au premier semestre (Champaris France, EMA'S). Cette performance très solide confirme la robustesse du plan de développement du Groupe, permettant à Omer-Decugis & Cie d'atteindre avec un an d'avance son objectif de doublement du chiffre d'affaires (fixé à 230 M€ pour 2025 lors de l'IPO). Cette évolution représente un taux de croissance annuel moyen de +19,9% sur la période 2020-2024.

Au titre du 4 ème trimestre de l'exercice 2023/24, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 54,9 M€, en nette progression de +30,7% par rapport au 4 ème trimestre de l'exercice précédent .

Le pôle SIIM , enregistre sur le dernier trimestre de l'exercice 2023/24, un chiffre d'affaires de 41,2 M€ en progression de +36,1% (+28,3% en organique), portant le chiffre d'affaires annuel à 186,1 M€ (75,2% du chiffre d'affaires du Groupe), soit une hausse de +20,6% (+16,8% en organique) . Durant cette période, la croissance du segment stratégique BAMA (banane, ananas, mangue, avocat), au cœur de la consommation des ménages européens, a permis de renforcer les parts de marché et les positions de leader du Groupe en France et en Europe. Les autres produits de la gamme exotiques et ethniques (litchi, pitaya, avocat tropical, carambole…), véritables relais de croissance du pôle, bénéficient également d'une demande soutenue depuis plusieurs années.

Le pôle grossiste, porté par BRATIGNY, réalise au titre du 4 ème trimestre 2023/24 un chiffre d'affaires de 13,8 M€, en croissance de +16,8% (+1,1% en organique) par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires annuel du pôle (24,8% du chiffre d'affaires du Groupe) s'élève ainsi à 61,3 M€, en hausse de +17,9% (+1,5% en organique). Bien que le pôle grossiste ait bénéficié des synergies commerciales initiées dès l'acquisition de Champaris, sa croissance a été freinée par une réorganisation physique complète de ses activités, désormais totalement concentrées au pavillon D2 du MIN de Rungis (26 portes).

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie commente : « Malgré les contraintes climatiques importantes de l'année (El Niño) qui ont perturbé les productions agricoles au niveau mondial, notre stratégie de développement a pleinement porté ses fruits, validant ainsi la solidité et la résilience de notre modèle d'affaires. Nous dépassons nos objectifs de croissance et confirmons une amélioration de notre rentabilité opérationnelle pour l'exercice 2023/24. L'intégration d'EMA'S au pôle SIIM a été particulièrement réussie, avec des synergies commerciales activées dès l'acquisition, accélérant notre expansion en Europe du Nord. Du côté de BRATIGNY, l'acquisition de Champaris a permis de densifier notre offre grossiste et de consolider notre positionnement commercial auprès d'une clientèle plus large. »

Développements et perspectives

Omer-Decugis & Cie a annoncé son projet de construction d'un nouveau site logistique et de mûrissage de près de 20 000 m 2 , à proximité immédiate du terminal conteneurs du port Ouest de Dunkerque-Port. Avec ce projet qui permettra de doubler les capacités actuelles à horizon 2027-2030, le Groupe enclenche un nouveau cycle de création de valeur.

Pour l'exercice 2025, Omer-Decugis & Cie poursuit son plan de développement en alliant croissance et performance opérationnelle.

Le calendrier des prochaines publications financières du Groupe sera précisé dans les semaines à venir.

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 80/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2023, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 247,4 M€ au 30 septembre 2024, représentant plus de 160 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

