OMER-DECUGIS & CIE : Large succès de l'introduction en Bourse d'Omer-Decugis et Cie sur Euronext Growth(R) à Paris

Augmentation de capital d'un montant de 18,3 M€ après exercice intégral de la Clause d'Extension

après exercice intégral de la Clause d'Extension Montant total de l'opération pouvant être porté à 21,0 M€ [1] en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation

[1] en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation Prix de l'action fixé à 7,50 € par action

Demande globale de 34,8 M€ [2] au prix de l'offre, soit une sursouscription de 2,2 fois (27,6 M€ dans le cadre du Placement Global et 7,2 M€ dans le cadre de l'Offre au Public)

[2] au prix de l'offre, soit une sursouscription de 2,2 fois (27,6 M€ dans le cadre du Placement Global et 7,2 M€ dans le cadre de l'Offre au Public) Capitalisation boursière de 63,3 M€

Début des négociations sur Euronext Growth® Paris le 18 juin 2021

Rungis, le 15 juin 2021 - Omer-Decugis & Cie, groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques (le « Groupe »), annonce le large succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR0014003T71 - mnémonique : ALODC).



Vincent OMER-DECUGIS, Président-Directeur général d'Omer-Decugis & Cie, déclare : « Nous sommes très heureux de l'accueil enthousiaste réservé à Omer-Decugis & Cie et du succès de notre introduction en Bourse qui marque une nouvelle étape dans le développement du Groupe.

Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels, français et internationaux, pour leur confiance et leur adhésion à nos ambitions de développement, qui visent à faire d'Omer-Decugis & Cie, un des leaders européens du secteur. Les fonds levés et l'engagement au quotidien de l'ensemble de nos collaborateurs vont nous permettre d'accélérer notre stratégie de croissance équilibrée, conjuguant performance économique, agriculture durable et responsabilité sociale et environnementale. »



Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un large succès, illustrant ainsi leur confiance dans la stratégie et les perspectives de développement d'Omer-Decugis & Cie. La demande globale s'est élevée à 4 635 196 titres, dont 79,3% pour le Placement Global et 20,7% pour l'Offre à Prix Ouvert, soit un taux de sursouscription global de 2,2 fois le nombre de titres offerts (soit une demande de 27,6 M€ pour les investisseurs institutionnels et 7,2 M€ pour les particuliers).

Le Conseil d'administration d'Omer-Decugis & Cie, réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l'action à 7,50 €, soit le haut de fourchette indicative de prix, et a décidé d'exercer l'intégralité de la Clause d'Extension permettant au Groupe de lever un montant global de 18,3 M€.

Ainsi, 2 536 006 actions[3] sont allouées dans le cadre du Placement Global et 264 583 actions pour l'Offre à Prix Ouvert. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis à 50% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis.

À l'issue de l'opération, le capital d'Omer-Decugis & Cie est désormais composé de 8 435 295 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 63,3 M€, compte tenu du prix d'introduction en Bourse de 7,50 € par action. Le flottant représente 28,9% du capital de la société.

Le règlement-livraison des actions interviendra le 17 juin 2021. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® à compter du 18 juin 2021.

La Société et Monsieur Vincent Omer-Decugis, l'actionnaire actuel majoritaire de la Société, ont consenti à Gilbert Dupont une Option de Surallocation, exerçable jusqu'au 16 juillet 2021 portant sur un maximum de 182 647 actions nouvelles et 182 647 actions existantes, pour un montant brut maximum de 2,7 M€, susceptible de porter le flottant à 32,5%. Dans ce cadre, Monsieur Vincent Omer-Decugis et LESCOT SAS[4], principaux actionnaires d'Omer-Decugis & Cie, ont consenti des engagements de prêt et un mandat de vente.

Un contrat de liquidité sera mis en place à l'issue de la période de stabilisation. Sa mise en œuvre fera l'objet d'une information du marché le moment venu, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables.



Principales caractéristiques de l'opération

Caractéristiques de l'action

Libellé : OMER-DECUGIS & CIE - Marché : Euronext Growth® à Paris - Compartiment « Offre au public » - ISIN : FR0014003T71 - Mnémonique : ALODC - ICB Classification : 45102030 - Fruit and Grain Processing - LEI : 96950099K67303OLR406 - Éligibilité PEA et PEA-PME

Prix de l'offre

Le prix de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 7,50 € par action, en haut de la fourchette indicative de prix.

Taille de l'opération

2 435 295 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'Offre, après exercice de la Clause d'Extension. Le produit brut total de l'émission s'élève à 18,3 M€ après exercice de la Clause d'Extension.

La Société et Monsieur Vincent Omer-Decugis, l'actionnaire actuel majoritaire de la Société, ont consenti à Gilbert Dupont une Option de Surallocation pouvant conduire à la cession d'un maximum de 182 647 actions existantes (les « Actions Cédées ») et à l'émission de 182 647 actions nouvelles complémentaires (les « Actions Nouvelles Complémentaires ») en cas d'exercice en totalité de l'Option de Surallocation. Si l'Option de Surallocation n'était exercée que partiellement, la part relative aux Actions Cédées sera prioritaire par rapport aux Actions Nouvelles Complémentaires. Les cessions d'actions existantes interviendraient uniquement dans le cadre de l'exercice éventuel de l'Option de Surallocation. La Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Cédées dans ce cadre.

Allocation de l'opération

Placement Global : un total de 2 536 006 actions a été alloué aux investisseurs institutionnels (soit environ 19,0 M€ et 90,6% du nombre total des titres alloués, incluant l'Option de Surallocation).

un total de 2 536 006 actions a été alloué aux investisseurs institutionnels (soit environ 19,0 M€ et 90,6% du nombre total des titres alloués, incluant l'Option de Surallocation). Offre à Prix Ouvert : un total de 264 583 actions a été alloué aux personnes physiques (soit environ 2,0 M€ et 9,4% du nombre total des titres alloués). Les ordres A1 (jusqu'à 250 actions incluses) seront servis à 50% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis.

Engagements d'abstention et de conservation

Engagement d'abstention de la Société : 180 jours à compter du règlement-livraison des actions nouvelles

Engagement de conservation, sous réserve de certaines exceptions habituelles :

LESCOT SAS et Monsieur Vincent Omer-Decugis représentant 100% du capital de la Société avant l'Offre : 360 jours à compter du règlement-livraison des actions nouvelles pour 100% des actions détenues au jour du règlement-livraison, à l'exception d'un maximum de 182 647 actions en cas d'exercice de l'Option de Surallocation.

Répartition du capital et des droits de vote

Avant l'Offre Après l'Offre

Emission à 100% + Clause d'Extension Après l'Offre

Emission à 100% + Clause d'Extension + Option de Surallocation (50% en augmentation de capital et 50% cession) Actionnaires Nombre d'actions et droits de vote % du capital et de droits de vote Nombre d'actions et droits de vote % du capital et de droits de vote Nombre d'actions et droits de vote % du capital et de droits de vote LESCOT SAS 5 694 000 94,90% 5 694 000 59,22% 5 694 000 66,07% Vincent OMER-DECUGIS 306 000 5,10% 306 000 3,18% 123 353 1,43% Public - - 2 435 295 28,87% 2 800 589 32,50% TOTAL 6 000 000 100% 8 435 295 100% 8 617 942 100%



Prochaines étapes de l'opération

17 juin 2021 Règlement-livraison des actions dans le cadre de l'OPO et du Placement Global 18 juin 2021 Inscription et début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth® à Paris

Début de la période de stabilisation éventuelle 16 juillet 2021 Date limite de l'exercice de l'Option de Surallocation

Fin de la période de stabilisation éventuelle



Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 1 Place Paul Omer-Decugis - 94538 Rungis, ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.omerdecugis-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org). L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement, notamment aux risques liés à l'activité et aux risques liés à l'environnement concurrentiel, ainsi qu'au chapitre 2 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d'Opération.

Retrouvez toute l'information sur le projet d'introduction en Bourse d'Omer-Decugis & Cie sur

www.omerdecugis-bourse.com



Intermédiaires financiers et conseils

ALLEGRA FINANCE GILBERT DUPONT FIELDFISHER CADERAS MARTIN ACTUS FINANCE & COMMUNICATION Listing Sponsor Chef de File et Teneur de Livre Conseil juridique Commissaires aux comptes Communication financière



À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation ESG Ethifinance « Exemplaire » de 81/100. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 120 M€ au 30 septembre 2020, représentant plus de 100 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.



Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

omerdecugis@actus.fr

+33 (0)1 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN

vferran@actus.fr

+33 (0)1 53 67 36 34



Avertissements

Ce communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de la société OMER-DECUGIS & CIE dans un quelconque pays.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »).

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique. Les actions, ou toute autre titre, de la société OMER-DECUGIS & CIE ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. OMER-DECUGIS & CIE n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d'Amérique.

S'agissant du Royaume-Uni, le communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.

Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de OMER-DECUGIS & CIE ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par OMER-DECUGIS & CIE. Cette dernière opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. OMER-DECUGIS & CIE attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cashflows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel OMER-DECUGIS & CIE opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de OMER-DECUGIS & CIE, ses résultats, ses cashflows et l'évolution du secteur dans lequel OMER-DECUGIS & CIE opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de OMER-DECUGIS & CIE. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué. OMER-DECUGIS & CIE ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l'exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada ou du Japon.

[1] Dont 1,4 M€ par cession d'actions existantes

[2] Sur la base de l'offre initiale : Placement global et Offre à Prix Ouvert, hors Clause d'Extension et Option de Surallocation

[3] Incluant l'exercice potentiel de l'Option de Surallocation à hauteur de 365 294 actions, dont 182 247 actions existantes

[4] Holding patrimoniale familiale dont Monsieur Vincent OMER-DECUGIS détient 100% du capital (dont 100% en nue-propriété et 80% en usufruit, l'usufruit des 20% restants étant détenu par Louis OMER-DECUGIS)

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : yWxpZJttYWrGmp2cZJxlamaZnGhix2THaGLLyZRrmMrKam9nmmxjnJqXZm9qnGVv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69709-15062021omer-decugis-cp-succes-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com