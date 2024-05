OMER-DECUGIS & CIE : LA MANGUE D'AFRIQUE DE L'OUEST DEBARQUE AU PORT DE DUNKERQUE !

Après plusieurs années d'absence, la mangue africaine fait son grand retour au port de Dunkerque. En effet, à compter du 5 mai 2024, ce sont près de 100 conteneurs par semaine, en provenance de Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso qui sont réceptionnés au Terminal des Flandres par SIIM, pour un total de 10 000 tonnes de mangues sur la saison 2024. Une vraie fierté pour le port de Dunkerque qui vient conforter sa position de premier port français pour l'importation de fruits et de légumes conteneurisés.

« Nous sommes fiers d'accueillir la mangue à Dunkerque pour le début de la période estivale. Ce nouveau flux témoigne de la confiance du groupe Omer-Decugis & Cie, à travers sa filiale SIIM, envers l'ensemble des acteurs du territoire. Nous espérons voir de la mangue durant de nombreuses années à Dunkerque, le port fruitier de référence » déclare Maurice GEORGES, Président du Directoire de Dunkerque-Port.

Une collaboration fructueuse au service de la mangue « Made in Dunkerque »

Une situation rendue possible grâce à la collaboration et aux liens de confiance entretenus depuis plus d'une décennie par le port de Dunkerque et SIIM, principale filiale du groupe Omer-Decugis & Cie, spécialisée dans les fruits et légumes frais, en particulier tropicaux, et leader historique de la mangue africaine en France et en Europe.

« Partenaires de MSC pour nos campagnes d'exportation de mangues d'Afrique depuis 2020, nous sommes particulièrement satisfaits d'avoir pu accompagner l'introduction de cette escale fondamentale à l'approvisionnement du marché européen. La qualité des infrastructures et services logistiques proposés à Dunkerque, l'organisation unique mise en place par le port ainsi que la technicité des équipes sur place répondaient parfaitement à notre niveau d'exigence. Il existe à Dunkerque une excellence dans la maîtrise logistique portuaire qui constitue un vrai actif stratégique pour l'organisation d'une supply chain performante » ajoute Vincent OMER-DECUGIS, président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie .

Un enjeu d'excellence logistique à la française tournée vers l'Europe entière

Conscients des enjeux logistiques associés à la préservation d'un fruit tropical aussi savoureux que sensible, les acteurs de la filière froid du port de Dunkerque vont mobiliser toute leur expertise pour assurer la réception de la mangue dans les meilleures conditions possibles. Tous partagent la culture de l'excellence, côté mer ou côté terre, autour de leur réception, leur entreposage et leur distribution.

Les 10 000 tonnes de mangues seront livrées sur l'ensemble du territoire français et aussi au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Norvège, aux Pays-Bas et dans toute l'Europe.

2 000 mangues distribuées à Dunkerque

Afin de célébrer l'arrivée de la mangue sur le territoire dunkerquois et permettre aux habitants de la découvrir en exclusivité, le groupe Omer-Decugis & Cie et Dunkerque-Port organiseront une campagne de street-marketing le 1er juin à l'occasion de la Fête de la Mer, quai de la Citadelle. A cette occasion, 2 000 mangues, spécialement stickées à l'effigie du célèbre corsaire dunkerquois, Jean Bart, seront distribuées aux passants. Le 2 ème fruit tropical le plus consommé au monde pourra donc être dégusté sur le territoire. Une nouvelle juteuse à tous les niveaux.

