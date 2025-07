OMER-DECUGIS & CIE : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont au 30 juin 2025

Rungis, le 1 er juillet 2025 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société OMER-DECUGIS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 10 869

Solde en espèces: 69 782,29 €

Au cours du 1 er semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 87 073 titres 395 373,45 € 1 294 transactions VENTE 88 672 titres 402 378,58 € 1 291 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 12 468

Solde en espèces: 62 776,91 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 200 000,00 €

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 247 M€ au 30 septembre 2024, représentant plus de 160 000 tonnes distribués.

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 294 87 073 395 373,45 1 291 88 672 402 378,58 02/01/2025 20 1134 4819,86 35 975 4158,16 03/01/2025 13 1007 4297,84 19 1521 6584,87 06/01/2025 32 1259 5370,76 9 929 3980,47 07/01/2025 9 532 2268,9 13 917 3933,58 08/01/2025 7 670 2862,57 2 331 1418,9 09/01/2025 23 1677 7051,6 21 1191 5119,98 10/01/2025 2 170 714 2 65 273 13/01/2025 3 340 1427,84 4 494 2077,68 14/01/2025 6 553 2318,17 2 199 832,8 15/01/2025 5 245 1025,15 7 293 1227,42 16/01/2025 2 124 520,8 2 63 264,6 17/01/2025 4 461 1932,61 2 280 1174 20/01/2025 17 1078 4506,53 14 1105 4658,25 21/01/2025 5 422 1758,06 3 312 1303,73 22/01/2025 8 450 1885,42 13 1098 4623,57 23/01/2025 15 1018 4350,84 18 1144 4934,46 24/01/2025 9 481 2130,69 36 2709 12032,08 27/01/2025 23 1610 7473,65 22 1710 7949,04 28/01/2025 67 5079 22241,72 23 1378 5967,42 29/01/2025 17 846 3617,66 12 813 3470,84 30/01/2025 18 806 3410,09 10 680 2876,75 31/01/2025 19 1690 7048,05 2 45 187,62 03/02/2025 14 1453 5811,05 24 2290 9212,37 04/02/2025 19 1205 4882,88 5 414 1696,85 05/02/2025 16 1449 5814,8 6 954 3854,11 06/02/2025 44 3001 11804,57 11 1573 6269,44 07/02/2025 10 509 2046,61 24 2308 9246,3 10/02/2025 10 1215 4997,3 33 1928 7901,8 11/02/2025 11 847 3491,09 9 630 2624,02 12/02/2025 6 154 641,59 6 256 1070,09 13/02/2025 17 1468 6061,11 5 464 1948,8 14/02/2025 4 277 1135,52 3 150 615 17/02/2025 2 200 846 23 2454 10177,72 18/02/2025 6 239 1013,56 4 235 998,75 19/02/2025 5 194 822,28 0 0 0 20/02/2025 24 3207 13277,76 9 1858 7613,28 21/02/2025 7 638 2628,64 13 1242 5146,12 24/02/2025 1 52 215,28 13 1251 5196,86 25/02/2025 1 25 103,25 11 719 2993,02 26/02/2025 3 56 234,44 9 480 2028,2 27/02/2025 6 422 1773,29 3 157 657,83 28/02/2025 5 371 1554,87 7 525 2215,5 03/03/2025 17 1446 5971,43 5 205 856 04/03/2025 12 774 3166,95 9 996 4080,46 05/03/2025 3 337 1374,56 10 985 4027,69 06/03/2025 12 1380 5671,25 10 1154 4774,13 07/03/2025 0 0 0 6 1180 4932,4 10/03/2025 0 0 0 16 1385 5850,9 11/03/2025 5 716 3032,24 1 350 1487,5 12/03/2025 2 223 940,83 1 6 25,32 13/03/2025 6 409 1724,04 4 424 1791,94 14/03/2025 3 560 2350,3 4 150 630,7 17/03/2025 16 1249 5224,73 9 517 2181,38 18/03/2025 3 294 1238,3 4 409 1728,85 19/03/2025 9 556 2338,77 5 449 1902,03 20/03/2025 19 2044 8429,22 14 1613 6796,78 21/03/2025 8 450 1925,13 6 422 1810,16 24/03/2025 4 525 2240,5 11 708 3046,02 25/03/2025 5 358 1529,42 2 132 565,4 26/03/2025 4 202 872,1 5 420 1808,41 27/03/2025 5 241 1044,23 8 390 1695,6 28/03/2025 10 430 1874,37 9 962 4218,04 31/03/2025 10 568 2447,58 1 25 108 01/04/2025 3 203 865,78 0 0 0 02/04/2025 3 268 1139,27 0 0 0 03/04/2025 13 797 3445,18 22 1666 7269,76 04/04/2025 22 1218 5190,21 12 786 3398,62 07/04/2025 23 1473 5985,58 14 1237 5089,53 08/04/2025 2 44 183,92 10 1490 6258 09/04/2025 1 14 59,22 7 359 1514,91 10/04/2025 2 100 423 11 569 2438,25 11/04/2025 0 0 0 3 80 344 14/04/2025 2 120 513,6 8 1967 8421,59 15/04/2025 4 225 972,42 2 12 51,96 16/04/2025 3 111 485,07 8 1179 5187,6 17/04/2025 7 317 1385,72 5 81 355,79 22/04/2025 4 115 502,39 5 87 382,46 23/04/2025 18 2741 11713,72 5 209 895,22 24/04/2025 7 106 451,23 0 0 0 25/04/2025 1 50 214 7 478 2049,88 28/04/2025 8 244 1040,86 4 117 498,62 29/04/2025 6 267 1128,13 1 21 89,25 30/04/2025 9 677 2830,52 0 0 0 02/05/2025 5 175 750,3 21 1276 5376,49 05/05/2025 14 1102 4602,22 6 276 1159,95 06/05/2025 0 0 0 21 1396 5954,82 07/05/2025 21 678 3053,25 14 1265 5666,41 08/05/2025 21 888 4033,57 7 394 1812,46 09/05/2025 6 262 1200,4 4 392 1799,78 12/05/2025 12 578 2647,46 3 55 253,66 13/05/2025 15 2043 9181,99 7 924 4210,75 14/05/2025 0 0 0 28 1841 8561,3 15/05/2025 8 358 1771,62 8 644 3200,24 16/05/2025 16 907 4482,08 9 306 1524,48 19/05/2025 7 207 1046,94 10 332 1668,18 20/05/2025 12 361 1888,96 19 811 4253,94 21/05/2025 33 1462 7526 7 379 1914,18 22/05/2025 18 770 3847,28 8 561 2803,76 23/05/2025 7 339 1685,39 11 495 2476,28 26/05/2025 6 398 1993,1 9 333 1682,18 27/05/2025 4 250 1246,8 8 488 2450,78 28/05/2025 0 0 0 3 120 607,2 29/05/2025 3 190 960,6 1 150 759 30/05/2025 8 343 1831,55 27 1511 8037,01 02/06/2025 15 1146 6306,55 13 563 3120,6 03/06/2025 13 636 3567,13 11 707 3963,58 04/06/2025 10 518 2873,24 11 436 2424,38 05/06/2025 18 1187 6396,98 11 990 5367,68 06/06/2025 13 1294 7101,34 15 1292 7119,05 09/06/2025 8 395 2229,1 17 882 4963,1 10/06/2025 15 661 3728,17 29 578 3304,37 11/06/2025 21 952 5349 53 626 3547,23 12/06/2025 7 283 1606 3 148 842,4 13/06/2025 8 601 3410,19 9 483 2774,74 16/06/2025 2 151 888,68 13 905 5349,46 17/06/2025 14 435 2610,17 8 319 1925,55 18/06/2025 9 533 3205,46 18 772 4712,29 19/06/2025 5 410 2468,2 9 338 2053,05 20/06/2025 28 1801 10759,17 15 1662 9976,32 23/06/2025 28 2433 14130,38 6 406 2371,45 24/06/2025 0 0 0 11 702 4069,28 25/06/2025 9 497 2908,49 13 891 5263,85 26/06/2025 4 121 713,92 11 186 1103,95 27/06/2025 11 763 4503,99 17 225 1345,91 30/06/2025 14 459 2753,31 14 252 1529,06