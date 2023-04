OMER-DECUGIS & CIE : A l'occasion du lancement de la campagne de mangues d'Afrique de l'Ouest, Omer-Decugis et Cie renforce ses capacités logistiques en Côte d'Ivoire avec la création de Sopromat

Rungis, le 20 avril 2023 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce le renforcement de ses capacités logistiques en Côte d'Ivoire avec la création d'une nouvelle station de conditionnement et l'ouverture avec MSC (Mediterranean Shipping Company) d'une seconde ligne maritime pour les mangues au départ du port de San Pedro.

Omer-Decugis & Cie annonce la mise en service d'une nouvelle station de conditionnement pour élargir son dispositif logistique existant à la production exportable de mangues en provenance de Ferkessédougou (chef-lieu de la région ivoirienne du Tchologo, frontalière du Mali et du Burkina Faso). Cette station, qui sera exploitée au sein de la filiale Sopromat [1] , créée à cette occasion, vient en complément des stations déjà existantes en Côte d'Ivoire (région du Poro - villes de Korhogo et Sinématiali), mais également au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal. Omer-Decugis & Cie couvre désormais l'intégralité du territoire ivoirien de production de mangues dans le District des Savanes et consolide sa position de leader de l'exportation de mangues africaines commercialisées sous la marque Dibra, à travers sa filiale SIIM.

Lancée officiellement le 5 avril, la campagne annuelle des mangues d'Afrique de l'Ouest couvre quatre pays de production (Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso et Sénégal) et s'étend jusqu'à la fin du mois de juillet. Durant cette période, l'Afrique de l'Ouest devient la zone principale d'approvisionnement des pays européens. Premier exportateur de mangues d'Afrique, Omer-Decugis & Cie vise une production saisonnière exportée de plus de 12 000 tonnes à partir de cette région afin de renforcer son positionnement de leader du marché en France. Le Groupe, présent en mangue toute l'année auprès de ses différents circuits de distribution grâce à ses importations complémentaires (Pérou, Brésil, Israël, Espagne), mûrit, emballe et commercialise chaque année près de 20 000 tonnes de mangues.

Par ailleurs, afin de renforcer l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement et d'améliorer la qualité de service pour ses clients présents dans toute l'Europe, Omer-Decugis & Cie déploie cette année avec MSC une seconde ligne maritime depuis le port ivoirien de San Pedro. Les mangues, dont les premiers arrivages par bateau sont attendus fin avril, bénéficieront donc de deux services maritimes en provenance des ports d'Abidjan et de San Pedro pour desservir les ports de destination européens d'Anvers, de Rotterdam et de Tilbury (UK).

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie indique : « Nos développements logistiques en Côte d'Ivoire s'inscrivent dans la continuité des liens historiques que nous entretenons avec le territoire depuis la fin des années 70 et renforcent notre position de leadership dans la mangue d'Afrique. La création d'une nouvelle station de conditionnement répond à notre volonté d'être présent dans toutes les régions de production des mangues ivoiriennes afin de sécuriser nos approvisionnements dans la durée et garantir des volumes d'exportation en réponse aux attentes fortes de nos clients européens. Le déploiement d'une seconde ligne maritime nous permet non seulement d'être plus flexibles en desservant plusieurs ports européens, mais également d'assurer une meilleure continuité de service en s'appuyant sur des capacités portuaires additionnelles. »



Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 82/100 lors de la campagne Gaia Research 2021 d'EthiFinance, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 188,6 M€ au 30 septembre 2022, représentant plus de 150 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.



