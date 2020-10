Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OMC-Les USA soutiennent la candidature du coréen Yoo Myung-hee au poste de directeur général Reuters • 29/10/2020 à 00:17









WASHINGTON, 29 octobre (Reuters) - L'administration Trump a officiellement apporté son soutien au ministre sud-coréen du commerce pour qu'il devienne le prochain directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en déclarant que Yoo Myung-hee est un négociateur commercial accompli qui possède les compétences nécessaires pour diriger l'organisme commercial à un "moment très difficile". "Il n'y a pas eu de négociations tarifaires multilatérales depuis 25 ans, le système de règlement des différends est devenu incontrôlable et trop peu de membres remplissent les obligations de transparence de base. L'OMC a grandement besoin d'une réforme majeure", a déclaré le Bureau du Représentant américain au Commerce (USTR) dans un communiqué. "L'OMC doit être dirigé par une personne ayant une expérience réelle et pratique du terrain". (David Lawder; version française Camille Raynaud)

