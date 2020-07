Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OMC-Concessions d'Airbus pour tenter de solder le litige avec Boeing Reuters • 24/07/2020 à 08:03









PARIS, 24 juillet (Reuters) - Airbus AIR.PA a annoncé vendredi avoir accepté un relèvement des taux d'intérêt sur des prêts obtenus auprès de la France et de l'Espagne, évoquant une étape finale destinée à mettre fin au litige qui l'oppose depuis 15 ans à l'américain Boeing BA.N sur les subventions dans le secteur aéronautique. "Avec cette dernière étape, Airbus considère qu'il est en conformité totale avec l'ensemble des décisions de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC)", a précisé le groupe européen dans un communiqué. Les prêts en question ont contribué à financer le développement de l'A350, entré en service en 2015, et figurent parmi les dispositions européennes que l'OMC a qualifiées de subventions illégales dans des dossiers qui portent également sur des soutiens financiers des Etats-Unis à Boeing. Airbus n'a pas précisé le coût de ces paiements supplémentaires, dont il devra s'acquitter lors des livraisons de l'appareil à l'étranger. L'OMC a jugé en décembre dernier que l'Union européenne n'avait pas complètement cessé de subventionner Airbus et donné raison aux Etats-Unis qui avaient imposé des mesures de rétorsion à l'UE à hauteur de 7,5 milliards de dollars (6,7 milliards d'euros) de taxes sur des produits industriels et agricoles importés d'Union européenne. (Tim Hepher, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris 0.00% BOEING CO NYSE -1.84%