Ollie's en baisse après un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions du magasin de rabais Ollie's bargain outlet OLLI.O ont baissé de 5,5 % à 111,90 $ après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre ait manqué les estimations

** La société affiche un chiffre d'affaires de 613,6 millions de dollars au troisième trimestre, inférieur aux prévisions des analystes (614,4 millions de dollars)

** Cependant, le BPA ajusté du T3 de 0,75 $ a battu l'estimation de 0,73 $, aidé par l'ouverture de 32 nouveaux magasins

** 11 des 16 analystes considèrent l'action comme "acheter" ou plus, cinq la considèrent comme "conserver"; PT médian à 146 $ - données compilées par LSEG

** L'action OLLI a progressé de 8,27 % depuis le début de l'année, y compris le mouvement de la séance

Valeurs associées

OLLIE'S BARGAIN
113,8300 USD NASDAQ -4,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

