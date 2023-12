Olivier Houix nommé directeur général d’Ostrum Asset Management

(AOF) - Olivier Houix est nommé directeur général d’Ostrum Asset Management en remplacement de Philippe Setbon nommé directeur général de Natixis Investment Managers, en charge de la gestion d’actifs et de fortune du Groupe BPCE à compter du 14 décembre 2023. Olivier Houix sera directement rattaché à Philippe Setbon. Olivier Houix, 51 ans, est diplômé de l'EM Lyon Business School et de Sciences Po Strasbourg.

Il a rejoint le Groupe BPCE en 2001 et évolué en 2005 vers le pôle Asset management. D'abord chef de projet puis directeur de l'organisation, adjoint au directeur du pôle Finances et Opérations de Natixis Asset Management, il prend en 2009 la direction générale de Natixis Asset Management Finance, qu'il assurera pendant 10 ans.

En 2019, il devient directeur de l'Audit interne de Natixis Investment Managers. Olivier Houix avait été nommé en septembre dernier Chief Sustainability Officer des métiers mondiaux du Groupe BPCE (Natixis CIB, Natixis IM).

"L'arrivée d'Olivier Houix à la tête d'Ostrum AM permet une nouvelle fois de mettre en lumière la richesse de nos talents internes", déclare Stéphanie Paix, directeur général des métiers mondiaux du Groupe BPCE. "Olivier Houix a réalisé un parcours remarquable dans les métiers de l'asset management au sein du groupe, occupant des responsabilités diversifiées depuis plus de 20 ans, dans lesquelles il a montré son engagement et son grand professionnalisme."