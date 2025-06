Olivier Garnier nommé président de Stifel Europe

(AOF) - Stifel a annoncé les nominations d’Olivier Garnier en tant que président de Stifel Europe et de Greg Revenu en tant que responsable des activités actions et conseil pour les pôles technologie et santé en Europe. Olivier Garnier, fondateur et managing partner de Bryan, Garnier & Co, a rejoint Stifel à la suite de l’acquisition de Bryan Garnier. Il bénéficie de plus de 30 ans d’expérience en banque d’investissement.

Greg Revenu, auparavant cofondateur et managing partner de Bryan, Garnier & Co, a rejoint Stifel en 2025 à la suite de l'acquisition de Bryan, Garnier & Co. Il a plus de 30 ans d'expérience en tant que banquier d'affaires, conseillant des entreprises européennes cotées et non cotées en forte croissance, avec une expertise particulière dans le secteur technologique