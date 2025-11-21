Olivier Domergue rejoint le directoire de Solutions30
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 08:00
Au sein du directoire, Olivier Domergue aura pour mission prioritaire de piloter l'amélioration de la performance opérationnelle et financière du groupe, en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes dirigeantes.
Spécialiste des services multi-techniques, il a notamment exercé la fonction de directeur général de Spie France, où il a conduit un ambitieux plan de transformation, avec à la clé 'une génération de trésorerie au meilleur niveau de la profession'.
Valeurs associées
|0,9235 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
(AOF) - Veolia a annoncé un accord en vue d'acquérir Clean Earth auprès du groupe américain Enviri, sur une une valeur d'entreprise de 3 milliards de dollars, soit 9,8 fois l’Ebitda estimé pour 2026 après synergies normatives, selon un communiqué. Objectif : permettre ... Lire la suite
-
* ORANGE ORAN.PA , BOUYGUES BOUY.PA et Iliad (Free) envisagent de faire une nouvelle proposition sur les actifs d'Altice France après le rejet d'une première offre de 17 milliards d'euros visant notamment l'opérateur SFR. * UBISOFT UBIP.PA - La cotation des actions ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer