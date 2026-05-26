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Olema Pharma en hausse grâce à un accord de collaboration avec Bayer
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mai - ** L'action d'Olema Pharmaceuticals OLMA.O progresse de 1,5% à 13,89 $ avant l'ouverture du marché

** Le développeur de médicaments annonce avoir signé un accord d'essai clinique et de fourniture avec le laboratoire pharmaceutique allemand Bayer AG BAYGn.DE pour son médicament expérimental OP-3136

** L'OP-3136 est développé en association avec le darolutamide de Bayer pour traiter les patients atteints d'un type de cancer de la prostate - OLMA

** Selon les termes de l'accord, Bayer fournira le darolutamide pour une étude de phase précoce à intermédiaire et Olema dirigera la conduite de l'étude

** À la clôture d'hier, OLMA affichait une baisse de 45,3% depuis le début de l'année

Valeurs associées

BAYER
37,370 EUR XETRA -1,19%
OLEMA PHARMA
13,5500 USD NASDAQ -0,95%
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