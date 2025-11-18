 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 702,98
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Olema Oncology lance une offre d'actions après que les actions ont plus que doublé
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 23:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre -

** Olema Pharmaceuticals OLMA.O , ou Olema Oncology, cherche à capitaliser sur la hausse de ses actions pour lever des fonds

** Mardi, les actions d'OLMA ont bondi de 136,4 % pour clôturer à 20,14 $, un sommet en quatre ans, après que le giredestrant, médicament oral du concurrent Roche ROG.S , s'est avéré, lors d'un essai de stade avancé, réduire le risque de récidive du cancer du sein () après une intervention chirurgicale

** Après la cloche, OLMA lance une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés () sans divulguer la taille de l'opération

** TD Cowen est l'unique teneur de livre

** OLMA, basée à San Francisco, a environ 68,7 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière actuelle d'environ 1,4 milliard de dollars après le mouvement de mardi

** Les actions sont en baisse de ~6 % à 18,92 $ après la cloche

** Les 9 analystes couvrant OLMA sont tous haussiers; le PT médian est de 31 $, en hausse par rapport à 22 $ il y a un mois, selon les données de LSEG

Valeurs associées

OLEMA PHARMA
20,1400 USD NASDAQ +136,38%
ROCHE HLDG DR
306,700 CHF Swiss EBS Stocks +6,79%
TORONTO-DOMINION
114,930 CAD TSX +0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank