Olema Oncology lance une offre d'actions après que les actions ont plus que doublé

18 novembre -

** Olema Pharmaceuticals OLMA.O , ou Olema Oncology, cherche à capitaliser sur la hausse de ses actions pour lever des fonds

** Mardi, les actions d'OLMA ont bondi de 136,4 % pour clôturer à 20,14 $, un sommet en quatre ans, après que le giredestrant, médicament oral du concurrent Roche ROG.S , s'est avéré, lors d'un essai de stade avancé, réduire le risque de récidive du cancer du sein () après une intervention chirurgicale

** Après la cloche, OLMA lance une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés () sans divulguer la taille de l'opération

** TD Cowen est l'unique teneur de livre

** OLMA, basée à San Francisco, a environ 68,7 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière actuelle d'environ 1,4 milliard de dollars après le mouvement de mardi

** Les actions sont en baisse de ~6 % à 18,92 $ après la cloche

** Les 9 analystes couvrant OLMA sont tous haussiers; le PT médian est de 31 $, en hausse par rapport à 22 $ il y a un mois, selon les données de LSEG