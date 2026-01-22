Old Republic International plonge après les résultats du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de la société d'assurance de biens et de titres Old Republic International ORI.N chutent de 12,98 % à 37,53 $

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 74 cents au 4ème trimestre contre 90 cents il y a un an

** Le revenu de souscription d'ORI pour le quatrième trimestre dans le secteur de l'assurance spécialisée tombe à 37,2 millions de dollars, contre 100,9 millions de dollars il y a un an

** L'action affiche la plus forte baisse en pourcentage depuis le 4 avril 2025

** "Alors qu'un fort développement favorable de l'année précédente a été constaté dans l'automobile commerciale, le ratio de perte de l'année en cours comprend une provision résultant de tendances de pertes plus élevées détectées dans la partie responsabilité des réserves de cas de camionnage long-courrier", dit la compagnie

** L'action a augmenté de 33,52 % en 2025