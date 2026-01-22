 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Old Republic International plonge après les résultats du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 16:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de la société d'assurance de biens et de titres Old Republic International ORI.N chutent de 12,98 % à 37,53 $

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 74 cents au 4ème trimestre contre 90 cents il y a un an

** Le revenu de souscription d'ORI pour le quatrième trimestre dans le secteur de l'assurance spécialisée tombe à 37,2 millions de dollars, contre 100,9 millions de dollars il y a un an

** L'action affiche la plus forte baisse en pourcentage depuis le 4 avril 2025

** "Alors qu'un fort développement favorable de l'année précédente a été constaté dans l'automobile commerciale, le ratio de perte de l'année en cours comprend une provision résultant de tendances de pertes plus élevées détectées dans la partie responsabilité des réserves de cas de camionnage long-courrier", dit la compagnie

** L'action a augmenté de 33,52 % en 2025

Valeurs associées

OLD REPUB.INTL C
37,765 USD NYSE -12,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank