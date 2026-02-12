Old Dominion en hausse après qu'Argus Research a relevé sa note à "acheter"

12 février - ** Les actions du transporteur de charges partielles Old Dominion Freight Line ODFL.O ont augmenté de près de 2 % à environ 198 $ dans les échanges de pré-marché

** Argus Research relève la note de "hold" à "buy" et laisse l'objectif de cours (PT) inchangé à 220 $

** Argus Research indique que l'entreprise perçoit les premiers signes d'une reprise prochaine des volumes d'expédition sur le marché industriel, qui représente plus de la moitié de ses clients

** Argus Research note que, malgré ces aspects positifs, ODFL reste sous pression en raison de la faiblesse des volumes de l'industrie et de la concurrence croissante des transporteurs de charges complètes

** Argus Research indique que la concurrence est intense, l'entreprise étant confrontée à des acteurs majeurs tels que FedEx et UPS, ainsi qu'à de nombreux petits propriétaires-exploitants

** Neuf des 26 sociétés de courtage attribuent à l'action une note d'"achat" ou supérieure, 13 une note de "conserver" et 4 une note de "vente" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 203 $ – données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions d'ODFL ont augmenté de 24% depuis le début de l'année