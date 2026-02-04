Old Dominion affiche des résultats trimestriels plus faibles en raison de la faiblesse persistante du marché du fret

Old Dominion Freight Line ODFL.O a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, pénalisé par des volumes plus faibles alors qu'il navigue dans un environnement de fret difficile .

Le marché américain du transport routier reste dans une phase de ralentissement prolongé après le boom du commerce électronique de 2022. Les faibles volumes d'expédition, les capacités excédentaires et la faiblesse de la production industrielle intérieure continuent d'avoir un impact sur les transporteurs américains .

L'indice PMI de l'industrie manufacturière américaine, un indicateur de l'activité économique, a enregistré son dixième mois consécutif de contraction en décembre, à 47,9, selon les données de l'Institute for Supply Management (Institut de gestion des approvisionnements). Les chiffres inférieurs à 50 signalent une contraction de l'activité.

"(Les résultats du quatrième trimestre) reflètent notre engagement continu en faveur de la qualité des revenus et de la discipline des coûts dans ce qui reste un environnement opérationnel difficile", a déclaré le directeur général Marty Freeman.

Les actions du transporteur de charges partielles (LTL) basé à Thomasville, en Caroline du Nord, qui s'adresse aux entreprises des secteurs de la vente au détail, de la fabrication, de l'automobile et des soins de santé, étaient en baisse de 2,9 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Le ratio d'exploitation de la société, une mesure clé des dépenses d'exploitation en tant que part des revenus, a augmenté de 80 points de base à 76,7 % par rapport à l'année précédente. Un ratio d'exploitation plus élevé indique des coûts plus élevés par rapport aux ventes, ce qui indique une rentabilité d'exploitation plus faible.

Old Dominion a traité un total de 1,9 million de tonnes d'expéditions au quatrième trimestre, soit une baisse de 10,7 % par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires total a baissé de 5,7 % pour atteindre 1,31 milliard de dollars au cours du trimestre. Le bénéfice par action a chuté de 11,4 % à 1,09 $.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 1,30 milliard de dollars et à un bénéfice de 1,06 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.