Olaplex suscite l'intérêt du groupe allemand Henkel, selon Bloomberg News

Olaplex Holdings OLPX.O a reçu une offre de rachat de la part du fabricant allemand de biens de consommation Henkel HNKG.DE , a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Les actions du fabricant américain de produits de soins capillaires ont bondi de 20 % dans les échanges de l'après-midi. L'action a chuté d'environ 94 % depuis les débuts d'Olaplex sur le marché en septembre 2021.

Un accord pourrait être conclu dans les semaines à venir, a rapporté Bloomberg, ajoutant qu'une décision finale n'a pas été prise et que les négociations pourraient encore échouer.

Olaplex et Henkel n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Fondée en 2014, Olaplex vend des shampooings, des après-shampooings, des traitements et des huiles destinés à réparer les cheveux abîmés. Les forfaits peuvent coûter jusqu'à 172 dollars, indique son site internet.

Olaplex avait une valeur de marché d'environ 901 millions de dollars, selon les données de LSEG.

L'entreprise a tenté de relancer ses ventes après un affaiblissement de la demande ces dernières années, dans un contexte de dépenses de consommation prudentes et de concurrence intense dans le domaine des soins capillaires. Le ralentissement a poussé Olaplex à s'appuyer davantage sur le marketing et les promotions.

La société de capital-investissement Advent est le principal actionnaire d'Olaplex, avec une participation de près de 75 %, selon les données compilées par LSEG.

Advent a refusé de commenter la demande de Reuters.