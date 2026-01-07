 Aller au contenu principal
Olaplex bondit après un rapport selon lequel l'allemand Henkel envisage un rachat
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 20:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions du fabricant de shampooings et autres produits capillaires Olaplex Holdings OLPX.O ont augmenté de 16,2 % à 1,6 $

** L'allemand Henkel a présenté une offre de rachat pour OLPX, rapporte Bloomberg News, citant des personnes ayant connaissance du dossier, après que l'entreprise a perdu plus de 90 % de sa valeur depuis son introduction en bourse

** OLPX et Henkel sont en pourparlers en vue d'une transaction potentielle qui pourrait se concrétiser dans les semaines à venir

** Olaplex n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** A la dernière clôture, les actions d'OLPX ont baissé de 18,7 % au cours de l'année écoulée

