OL GROUPE : Suspension de cotation

Lyon, le 16 novembre 2022

À la demande d'OL Groupe, Euronext suspendra la cotation des actions (ISIN FR0010428771) et des OSRANEs (ISIN FR0011544444) émises par la Société et cotées sur Euronext Paris, à compter de l'ouverture du marché le 17 novembre 2022 et dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse relatif à l'opération avec Eagle Football.









Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65



Email : investisseurs@ol.fr



www.ol.fr

Euronext Paris - compartiment C



Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share – CAC Consumer Discretionary

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : OLG.PA

Bloomberg : OLG FP

ICB : 40501030 Services de loisirs

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nGqfYJdpYWrJmJudY5duamJrZ5dlx2mYaWfJxJZtasjFbpxnxZtqbJSdZnBol2xo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77272-roar_cp_suspension_16112022.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com