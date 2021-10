OL GROUPE : PROJET ARENA - ACCORD COMMERCIAL ENTRE OL GROUPE ET LIVE NATION

Lyon, le 15 octobre 2021

Dans le cadre du projet de construction d'une arena sur le site d'OL Vallée, OL Groupe et Live Nation ont officialisé ce vendredi 15 octobre un accord commercial d'une durée de 15 ans à compter de la livraison de l'enceinte, prévue fin 2023 et avec une possibilité de sortie au terme des 10 premières années.

Dans cet accord commercial non exclusif, Live Nation, leader mondial du spectacle/concert, apportera une programmation importante d'artistes internationaux à la nouvelle infrastructure portée par OL Groupe, assortie d'un minimum garanti.

Initiée depuis l'ouverture du Groupama Stadium en 2016, la collaboration entre les deux groupes qui a déjà permis la venue d'artistes tels que Rihanna (2016), Coldplay (2017) ou encore Ed Sheeran (3 soirées en 2019) dans l'enceinte, prend une nouvelle dimension, en intégrant la future Arena de Lyon-Décines dans le catalogue des scènes artistiques incontournables proposées par Live Nation.

Cette salle de spectacles, modulable selon le type d'événements (16 000 personnes, avec une jauge ramenée à 12 000 pour les rencontres sportives) devrait accueillir entre 80 et 120 événements par an. Conçue avec 3 tribunes face à une scène, la salle pourra être équipée d'une 4ème tribune escamotable pour passer en mode « sport ».

L'accord intègre également un volet d'organisation d'événements eSports qui viendront compléter le programme de rencontres sportives proposées dans l'Arena.

Ce partenariat commercial entre deux acteurs majeurs du sport et du spectacle, va permettre également de réinstaller la métropole lyonnaise sur la carte des grands événements musicaux internationaux.

Jean-Michel Aulas :

« Cet accord avec l'un des leaders mondiaux du spectacle musical s'inscrit dans la durée et matérialise notre projet d'Arena à OL Vallée. Nous sommes extrêmement honorés d'avoir Live Nation à nos côtés pour nous permettre d'accueillir les grandes stars internationales dans notre métropole et offrir une programmation musicale de qualité aux lyonnais et à tous les spectateurs de la région et bien au-delà. »

Angelo Gopee, Directeur Général Live Nation France :

« La France est un pays qui respire et vit pour la musique et le divertissement . Nous sommes très fiers d'accompagner cette nouvelle Arena à Lyon, et de remettre la métropole lyonnaise sur le devant de la scène du spectacle musical et des tournées Live en Europe. »

