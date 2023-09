Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: nouvel entraîneur principal nommé information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce la nomination de Fabio Grosso au poste d'entraîneur principal de l'équipe professionnelle, à compter de ce lundi 18 septembre et ce jusqu'au 30 juin 2024, avec la possibilité de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire.



L'ancien défenseur international italien, Champion du Monde en 2006, a porté le maillot de l'OL entre 2007 et 2009. Durant ses deux saisons passées à l'OL, il a disputé 78 matches toutes compétitions confondues et a décroché le doublé Coupe-Championnat en 2008.





