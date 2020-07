OL GROUPE : NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS : TONY PARKER ET ANNE-LAURE JULIENNE CAMUS

L'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer les nominations de Tony Parker et d'Anne-Laure Julienne Camus, en tant qu'Administrateur et Administratrice d'OL Groupe, votées ce jour par l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à huis clos, en raison du contexte sanitaire.

Ces nominations viennent renforcer le Conseil d'administration d'OL Groupe qui compte désormais 16 membres.

L'expérience d'Anne-Laure Julienne Camus en matière financière vient compléter la compétence du Conseil d'administration dans ce domaine.

La présence de Tony Parker au Conseil d'administration d'OL Groupe confirme son engagement dans le Groupe depuis les accords signés avec l'ASVEL en juin 2019 et permettra d'intensifier les synergies commerciales et les projets de développement du Groupe, notamment le projet de construction de la nouvelle arena qui devrait accueillir les matchs de prestige d'Euroligue de l'ASVEL, ainsi que le développement de la marque OL qui bénéficiera de son image et de sa notoriété à l'international, principalement aux Etats-Unis et en Chine.

